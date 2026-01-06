חברת נסטלה הודיעה על ריקול עולמי לתרכובות מזון לתינוקות מסוג SMA, וכן לתרכובות המשך הנקראות גם Beba או Alfamino, בשל חשש להימצאות הרעלן צראוליד העלול לגרום להרעלת מזון, הקאות ובחילות.

בהודעת החברה נמסר כי התרכובות אינן בטוחות לצריכה ומי שרכש אותן מתבקש שלא להשתמש בהן ולהחזיר את המוצרים. "התרכובות נמכרו ברחבי העולם והן עלולות להכיל צראוליד, אשר עלול לגרום לבחילות והקאות בעת הצריכה. לא היו דיווחים מאושרים על מחלה הקשורה למוצרים, אך אנו קוראים להחזיר אותם מתוך זהירות רבה", מסרה נסטלה.

לדברי החברה, המוצרים שנמצאו בסיכון שווקו בעיקר במדינות אירופה, בהן צרפת, גרמניה, אוסטריה, דנמרק, איטליה ושוודיה. נסטלה ציינה כי שאר תרכובות המזון לתינוקות מתוצרתה בטוחות לחלוטין לצריכה.

החברה הבטיחה כי לקוחות שיחזירו את התרכובות החשודות יקבלו החזר כספי מלא. "הבעיה נגרמה עקב מרכיב שסופק על ידי אחד הספקים שלנו", נמסר. עוד הוסיפה נסטלה, "בטיחותם ורווחתם של תינוקות היא בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו מתנצלים בכנות על כל דאגה או אי נוחות שנגרמה להורים, מטפלים ולקוחות".