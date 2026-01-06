תופעת הרווקות המאוחרת במגזר הדתי מעסיקה רבות את השיח הציבורי, אבל נדמה שבשנים האחרונות היא קיבלה טוויסט כואב במיוחד: יותר ויותר רווקים ורווקות בגילאי 25-40 מוצאים את עצמם מצליחים בכל תחום אפשרי - באקדמיה, בקריירה ובחיי החברה - אך נשארים מאחור דווקא כשזה מגיע להקמת בית.

"אנחנו פוגשים אותם יום יום", מספר צוריאל גביזון, יזם ומייסד פרויקט 252. "אלו אנשים שמרגישים שהם נוסעים ב-100 קמ"ש בחיים, אבל הזוגיות שלהם נמצאת על 'ניוטרל'. המנוע צועק, המאמץ אדיר, אבל המכונית לא זזה".

התסכול הזה, לדברי גביזון ושותפו לפרויקט גבי דניאל, נובע פעמים רבות מתפיסה שגויה של המציאות. בעוד שרבים נוטים לייחס את הרווקות המתמשכת לחוסר מזל או לבעיה באופי ("אולי אני בררן מדי?"), הניסיון בשטח מראה תמונה אחרת.

"קפצו למים בלי לדעת לשחות"

"האמת הפשוטה והכואבת היא שרוב מחפשי הזוגיות האיכותיים לא נכשלים בגלל הגיל או המראה", מסביר גבי דניאל. "הם לא מוצאים בגלל שהם קפצו למים העמוקים בלי לדעת לשחות. הם מתנהלים בתוך עולם הדייטים המורכב של ימינו מתוך אינטואיציה בלבד, ומקווים ש'הקליק' יציל אותם. אבל זוגיות עמוקה היא לא קסם - היא תוצאה של חוקים ברורים ומיומנות נרכשת".

הנתונים של "פרויקט 252" מדברים בעד עצמם. בחמש השנים האחרונות ליוו אנשי הפרויקט למעלה מ-800 זוגות אל החופה. לדבריהם, השינוי אצל אותם זוגות קרה ברגע שהם הפסיקו להמר על הלב שלהם והתחילו לעבוד עם "מפה" מסודרת.

לשחרר את ה"אמברקס" הפנימי

אחד המושגים המרכזיים שיוצגו במשדר הקרוב הוא "האמברקס הפנימי". מדובר באותם חסמים סמויים, לעיתים לא מודעים, שגורמים לרווקים לחשוש מהתחייבות או להימנע מפגיעה - מה שמוביל לדפוסים חוזרים של קשרים שנתקעים באותה נקודה בדיוק, או להחמצה של הזדמנויות מצוינות בגלל חוסר יכולת לקבל החלטה.

"יש כאן עניין של זיהוי מוקדם", מוסיף גביזון. "אנחנו מלמדים איך לזהות מה יקדם אותך לחתונה ומה ירחיק אותך ממנה. איך להפסיק להיסחף אחרי טרנדים ולהבין מה באמת חיוני לנישואים, ובעיקר - איך למצוא את החצי השני בלי לאבד את החצי הראשון, את עצמך, בתוך התהליך".

ביום שלישי הקרוב, כ"ד בטבת (13.1), יקיימו גביזון ודניאל משדר זום מיוחד תחת הכותרת "חוקי המשחק של הזוגיות". המשדר, שפתוח לציבור ללא עלות (בהרשמה מראש), לא מוגדר כהרצאת מוטיבציה, אלא כמפת דרכים מעשית.

במהלך המשדר צפויים השניים לחשוף את הטעויות השקופות שרווקים איכותיים עושים - בעיקר בדייט השני והגורלי - ולהציג כלים מעולם הפסיכולוגיה והאימון להסרת חסמים.

המשדר יתקיים ביום שלישי הקרוב, 13.1, בשעה 20:30 בזום. ההשתתפות ללא עלות, אך מותנית בהרשמה מראש.

