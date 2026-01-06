יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, יציג הערב (שלישי) את המועמדים החדשים בבחירות המקדימות של המפלגה לקראת הבחירות לכנסת.

המועמדים שיחשוף גולן מזוהים כולם עם מחאת השמאל נגד מדיניות הממשלה מתקופת רפורמה המשפטית.

המועמדים שצפויים להצטרף לרשימה הם: משה רדמן אבוטבול, עמי דרור ומורן מישל - שלושה פעילים מרכזיים במחאות נגד הממשלה.

רדמן בלט בתקופת המחאה. בראיון לעיתון כלכליסט, הסביר כיצד תהליכים של משיכת כספים מהבורסה ופגיעה בכלכלה עשויים להוביל, לדבריו, לשינוי פוליטי. "מתחילים להקשות מאוד על המצב הכלכלי. אנשים יתחילו להיחנק מהמשכנתאות, לא יהיה כסף לקנות בסופר", אמר בראיון ל'כלכליסט'.

מאוחר יותר הבהיר לערוץ 7: "מה שאמרתי הוא תיאור עובדתי ועצוב מאוד מהמצב שנוצר בו כספים יצאו מישראל ומהבנקים כתגובה למהלכי הממשלה וכנגזרת של זה ושל הנזקים של שאר מהלכי הממשלה שיובילו להורדת דירוג, קיטון ההשקעות - הכלכלה תקרוס".

עמי דרור עורר סערה בעקבות דברים שנשא במהלך אחת ההפגנות, בהם כינה את ראש הממשלה "שטן" ואמר כי "את השם נתניהו נהפוך לקללה. מחו נמחה את זכר נתניהו".

הוא רמז בנוסף להחרבת בית משפחת נתניהו ואמר: "על חורבות הטירה שלו בקיסריה. אנחנו נקים מדשאה. את הבריכה שלו נסתום בבטון".

בעקבות דבריו, הפרקליטות הורתה על פתיחה בחקירה נגדו בגין חשד להסתה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מורן מישל, שהנחתה הפגנות בצומת קפלן והובילה צעדות ברחבי הארץ, נחשבת לדמות בולטת במחאה. בעבר ייסדה את "הסתדרות העצמאיים".