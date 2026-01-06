חבר הכנסת אבי מעוז, יו"ר מפלגת נעם, תקף בחריפות את נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק, בעקבות נאומו בהפגנה במוצאי שבת בתל אביב.

בדיון במליאת הכנסת בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו, קרא מעוז "לעצור את הסחף למדינת כל אזרחיה ולחזק בפועל את זהותה היהודית של מדינת ישראל".

"בדמוקרטיה הליברלית מבית מדרשו של אהרן ברק - המיעוט קובע. בדמוקרטיה האמיתית של המדינה היהודית, הרוב הוא הקובע", אמר מעוז.

לדבריו, מגילת העצמאות אינה מזכירה כלל את המונח דמוקרטיה, אך מגדירה את ישראל כמדינה יהודית חמש פעמים - הגדרה שלטענתו ברק מתעלם ממנה באופן שיטתי.

מעוז הזכיר כי סעיף הלאום בתעודת הזהות, שהיה אחד הביטויים המרכזיים לריבונותה היהודית של המדינה, הוסר לפני כ-24 שנה בעקבות פסק דין של בג"ץ שנכתב על ידי ברק.

"אז נרשם הניצחון הראשון של תפיסת 'מדינת כל אזרחיה' על פני מדינה יהודית", אמר, תוך ציטוט דעת המיעוט של השופט אנגלרד שהזהיר כי מדובר במחלוקת אידיאולוגית עמוקה.

בהמשך הפנה מעוז ביקורת ישירה לראש הממשלה: "הממשלה בראשותך מעבירה חוקים רבים בתחום הדמוקרטיה והמשפט, אבל בכל מה שנוגע לזהות היהודית יש פסיביות מוחלטת. העיקר חסר מן הספר".

יו"ר נעם טען כי "בעוד ראש הממשלה מוביל בהצלחה את המערכה על קיומה הפיזי של ישראל 'בשבע חזיתות', הרי שבחזית השמינית, הקיום הרוחני והזהות היהודית של המדינה, הממשלה נמצאת בקונספציה עמוקה וכניעה לתפיסת השמאל הרדיקלי".

לקראת סיום נאומו הודיע מעוז כי בשבוע הבא תעלה להצבעה הצעת חוק להגדרת "מיהו יהודי" במרשם האוכלוסין, שתאפשר את החזרת סעיף הלאום לתעודת הזהות.

הוא קרא לנתניהו להעניק לחברי הקואליציה חופש הצבעה: "אדוני ראש הממשלה, בידך הדבר".