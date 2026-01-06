ארגון צל"ש ותכנית הדר חותמים על שיתוף פעולה בו יגוייסו רבני מכינות לאתגר ליווי הבוגרים בתקופת השירות הצבאי.

הרב פרץ איינהורן, מייסד צל"ש, מספר בראיון לערוץ 7 על המיזם ועל האתגרים הניצבים בפני הבוגרים במהלך השירות, דווקא בעידן בו מתחזקת הקריאה הציבורית לגיוס בני המגזר החרדי.

לפי שעה, מספר הרב איינהורן, הצטרפו למיזם מעל מאה רבנים מהמכינות כאשר בהמשך צפויים להשתלב גם רבני ישיבות הסדר שילוו את התלמידים לאורך כל השירות במפגשי שבתות, ביקורים בשטח, כנסים לתלמידי המכינות והישיבות, התוועדויות, לימודי תורה מסודרים ועוד.

אמנם ברבות מהמכינות וישיבות ההסדר ישנו ר"מ שהוגדר כאחראי בוגרים וחיילים, אך לדברי הרב איינהורן היעד הוא שכלל הר"מים יהיו קצת אחראי חיילים. "אחראי חיילים אחד לא יכול להחזיק את כל החיילים", הוא אומר ומספר על התמיכה שיקבלו במכינות ובישיבות לאתגר הליווי: "יש לראשי המכינות הרבה על הראש. הם עסוקים בקיים, בלו"ז, בתלמידים ובר"מים. אחרי שהתלמידים עוזבים לצבא זה אתגר קשה לשמור איתם על קשר". על מנת להקל מבקש המיזם המשותף לתקצב את שהות הר"מים באותם מפגשים עם החיילים הבוגרים, בימי השתלמויות ייעודיים לר"מים, במימון קידושים, משלוחים וספרי תלמיד קטנים לטובת סיומי המסכתות שיתקיימו תוך כדי השירות ועוד.

"אין להשוות בין אם מגיעים לחיילים רכזי צל"ש, לבין מצב שבו מי שמגיע לחייל הוא הר"מ שלו, מי שמכיר אותו ואת ההתמודדויות שלו באופן אישי. אנחנו נהיה שותפים להחזיק את הר"מ שיתן יחס ותשומת לב", אומר הרב איינהורן ומציין כי במהלך גם הר"מים יהיו נשכרים עם תוספת מסוימת בשכר, גם ראשי המכינות יידעו שהקשר עם התלמידים נמשך ובמקביל גם התלמידים והוריהם ישמחו בהידוק הקשר. עוד מספר הרב איינהורן על אפליקציה מיוחדת שתבוא לעזרתם של הרמים המלווים את תלמידיהם ומרכזת מידע על השיחה האחרונה שהתקיימה, על המפגש האחרון ועל פרטי הליווי עם כל חייל.

בדבריו מציין הרב איינהורן את תרומתה של התכנית המדוברת גם לחיילים שאינם קשורים בהכרח למסגרת לימודית כלשהי אבל יוכלו להצטרף ללימודים משותפים. היעד הוא 300 עד 500 ר"מים שילכו יד ביד עם התלמידים לאורך השירות במעין המשך ישיר ללימודיהם בישיבה או במכינה, ומתוך כך היציאה לאחר השירות לאקדמיה ולבניית בית, תהיה גם היא מתוך עולמה של תורה.

ואולי, אנחנו שואלים, דווקא ההגדרה של הלימוד התורני כנקודת הקודש של השירות פוגמת במידת מה בהגדרתו של כל השירות כמעשה שנובע מתוך קודש? הרב איינהורן משיב ומציין כי עד כה חייל שלמד הרגיש שהוא מצליח ללמוד תוך כדי שירות, בעוד האמירה היוצאת מתוך המסגרת החדשה היא שההבנה שהשירות הוא ביטוי של מצווה ל'והורשם אותה וישבתם בה', ל'לא תעמוד על דם רעך', ל'ואהבת לרעך כמוך' וכו', הבנה זו מתחזקת מתוך הלימוד עצמו ומתוך הליווי הצמוד של הרב, ליווי שמקבל גם מאפיין חומרי בדמותם של קידושים משותפים, פינוקים, סעודות וחבילות שיגיעו לחיילים אל השטח. "הקשר עם הרבנים יזכיר לכם שכל מה שאתם עושים בעבודת הצבא, התרגילים והפעילות המבצעית, זה עבודת ה'".

על משמעות התכנית החדשה בעידן השיח על גיוס חרדים, אומר הרב איינהורן: "אחרי שהרב פנחס עציון הקים את תכנית הדר לפני חמש שנים עשינו סקר וראינו שיש 20-25 אחוז ממי שעושה שירות מלא מורידים את הכיפה, כלומר שיש לחרדים ממה לחשוש, אבל אצל המשתתפים בתכנית הדר זה ירד ל-6 אחוז. בתכנית המשולבת 'צל"ש להדר' אנחנו אומרים שזה יביא את התלמידים גם להתקדם וגם לקדם את הסובבים אותם, ואז האמירה שלנו לחרדים לא תהיה שהם יגוייסו בכוח, אלא שזו מצווה וזכות ויש מאות ואלפי חיילים שמתקדמים בצבא מבחינה רוחנית, תורנית ומבחינת השליחות הכלל ישראלית, תראו שהם לא נפגעו".