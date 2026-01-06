במשכן הכנסת צפויה להיפתח מחר (רביעי) תערוכה בשם "בראשית בראה אלוהימה", העוסקת באלימות כלכלית נגד נשים - אך מעוררת סערה ציבורית חריפה בטענה לפגיעה בקודשי ישראל ובערכי המשפחה.

התערוכה תוצג בכניסה לישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה, בשיתוף עמותת 'רוח נשית' והמעבדה לחקר פוטו-וייס באוניברסיטת בן גוריון. בוועדה, נשים שחוו אלימות כלכלית, ישתפו בתהליך השיקום שעברו.

המכתב ליו"ר הכנסת

ארגון 'בוחרים במשפחה' ותנועת 'שוברות שוויון' פנו במכתב ליו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, וליו"ר הוועדה, ח"כ מירב כהן, בדרישה לבטל את התערוכה.

לטענת הארגונים, שמה של התערוכה, המהווה עיוות מכוון לפסוק הראשון בתורה, "מהווה פגיעה בוטה ומכוונת ברגשותיהם של מיליוני יהודים מאמינים".

במכתב נכתב עוד כי הכנסת, בהיותה בית נבחרי הציבור של העם כולו, אינה המקום לביטויים אשר "מבזים את יסודות האמונה והמסורת של עם ישראל".

בנוסף, טוענים הארגונים כי מאחורי היוזמה עומדת מגמה להחדיר שיח של עימות וחשדנות בין בני זוג: "התערוכה, והרוח העומדת מאחוריה, מבקשות להחדיר שיח של עימות וחשדנות לתוך המרקם המשפחתי. הגדרות רחבות וקיצוניות של 'אלימות כלכלית', כפי שמוצגות לעיתים על ידי גופים אקדמיים רדיקליים, עלולות להפוך כל מחלוקת כספית לגיטימית בין בני זוג לזירה משפטית, ובכך לפורר את יסודות הבית והשלום הפנימי".

לטענתם, מדובר במהלך להחדרת מסרים פמיניסטיים רדיקליים במסווה של תרבות: "המאבק החשוב באלימות אינו צריך לשמש כסות להחדרת אג'נדות פמיניסטיות רדיקליות המבקשות 'לברוא מחדש' את התורה והשפה העברית".

בסיום פנייתם, קראו הארגונים לבטל את הצגת התערוכה: "ניתן וראוי לקיים דיון ענייני בדרכי הסיוע לנשים מבלי לפגוע בערכי היהדות והמשפחה. עלינו למצוא את הדרכים לחזק נשים ולהגן עליהן מתוך כבוד למורשת ישראל ומבלי ליצור חיכוך מיותר ופגיעה בקודשי האומה".

יו"ר 'בוחרים במשפחה', מיכאל פואה, אמר: "התנהלות כלכלית נבונה ואחראית בתוך המשפחה היא יעד וחזון שכולם צריכים להתאחד סביבו. מיצג מפלג לא יתרום שום דבר לדיון אלא רק יקלקל".

יצוין כי מבירור שערך ערוץ 7 עולה כי התערוכה אינה יוזמה רשמית של הכנסת וליו"ר הועדה ח"כ מירב כהן יש את הסמכות להציב אותה.