ח"כ דן אילוז (הליכוד) התייחס היום (שלישי) בראיון לערוץ 7 לפגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט שהתקיימה אמש, ולדרישת נתניהו לקדם את חוק הגיוס.

לדבריו, "כאנשי ימין חייבים להתעקש רק על חוק גיוס אמיתי שיביא לשינוי אמיתי ואני עומד על זה".

אילוז הבהיר כי הצלחה בגיוס רחב של בני המגזר החרדי תביא לשינוי משמעותי, ואמר, "אם אנחנו נצליח להביא עשרות אלפי חרדים להתגייס זה יהיה שינוי היסטורי". עם זאת הדגיש כי נוסח החוק הנוכחי לא יוביל לכך: "כרגע שהחוק שנעביר הוא באמת יעשה את זה בנוסח הקיים זה פשוט לא יקרה".

לדבריו, נוסח החוק כולל ליקויים רבים, "יש יותר מדי חורים בנוסח הקיים, ולכן אני נלחם בוועדה כדי לתקן את החוק הזה, כדי שהוא יהיה חוק שאני אוכל להצביע עבורו". עוד הוסיף כי מדובר בשינוי שנדרש לא רק מהיבט חברתי, אלא גם ביטחוני.

אילוז התייחס לביקורת מצד חברי כנסת חרדים ואנשי אופוזיציה, שלפיה המאבק בחוק משמש ככלי פוליטי, ואמר כי אינו פועל ממניעים כאלה, "האופוזיציה עושה פוליטיקה, אני רוצה להביא פתרון אמיתי". הוא סיפר כי הציע עשרה תיקונים שמטרתם להפוך את הצעת החוק הנוכחית מחוק פטור לחוק גיוס אפקטיבי.

בהמשך התייחס לנתוני הגיוס האחרונים, וטען כי העלייה בגיוס החרדים נובעת מהפעלת סנקציות קיימות, ולא מהחוק: "אנחנו רואים שסנקציות עובדות אבל החוק הזה רוצה לשחרר אותן". עם זאת הדגיש, "אני נגד מעצרים, אני לא חושב לגייס אף אחד בכוח", אך תומך בשינוי מערכתי של התמריצים כך שמי שמשרת יתוגמל, ומי שאינו משרת - לא.

בנוגע לחשש מפסילת החוק על ידי בג"ץ אמר אילוז, "אני קודם כל לא מחוקק לפי מה שבג"ץ הולך להגיד כמו שאני לא רוקד לצלילים של האופוזיציה, אני לא רוקד לצלילים של בג"ץ". לדבריו, אם החוק ייפסל - יילחמו גם בזירה המשפטית.

עוד בראיון ביקר את גישתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לנושא, וטען כי מדובר במהלך פוליטי, בעוד שהוא עצמו פועל באופן ענייני בוועדות הכנסת כדי להפוך את ההצעה הקיימת לחוק גיוס אפקטיבי.

בסיום דבריו התייחס גם לפעילותו הכלכלית, וציין את הצורך להיאבק ביוקר המחיה לאחר המלחמה. לדבריו, יש להיאבק בכוחות שוק שמונעים תחרות, לפעול למען האזרח הקטן, ולתמוך בחקלאות הישראלית מבלי לסגור את השוק לתחרות חופשית.