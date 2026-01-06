אהרן ברק הכריז כי לדעתו מדינת ישראל כבר איננה דמוקרטיה ליברלית. האמת היא, מר ברק, שאתה צודק לחלוטין. ישראל אכן חדלה להיות דמוקרטיה ליברלית, אך לא אתמול ולא בגלל הממשלה הנוכחית.

ישראל חדלה להיות דמוקרטיה ליברלית כבר לפני שלושים שנה, ביום שבו אתה, מר ברק, יצרת את מה שכינית בפאר והדר "המהפכה החוקתית". זה היה היום שבו החלטת, ללא מנדט מהעם, ללא אישור הכנסת וללא כל תהליך דמוקרטי, שאתה והאליטה המשפטית שלך תהיו הריבון האמיתי במדינה.

ומאז אתם שולטים. מאז אתם מנסים לקבוע מי ינהל את השב"כ, תוך הקפאת פיטורי ראש השב"כ הכושל רונן בר, אף שזו סמכות בלעדית של הממשלה הנבחרת. מאז אתם מכתיבים לצה"ל מה לעשות עם גופות מחבלים ואוסרים על הצבא להחזיק בהן לצורכי משא ומתן על חטופינו. מאז אתם קובעים כמה מטרים רבועים יקבלו בתא הכליאה רוצחי עם ישראל, אלה מביניהם שלצערנו עדיין בחיים, 4.5 מ"ר מינימום לכל מחבל, יותר ממה שמקבל בסדיר הלוחם המצוי.

כמובן, שעל הדרך גם טרחתם לדאוג ל"מזון בסיסי וראוי" ול"תנאים אנושיים" לרוצחי השבעה באוקטובר, אותם מחבלי נוח'בה שטבחו, אנסו, שרפו וחטפו את בנינו ובנותינו. כל זאת בזמן מלחמה, בזמן שחטופינו נאנסים ומורעבים בעזה ומוחזרים כשלדים מהלכים. הכול היה כשר בעיניכם במסגרת מלחמתכם האישית במדיניות השר לביטחון לאומי, השר בן גביר.

בחוצפתכם אף ביטלתם חוקי יסוד ופסלתם 24 חוקים שהכנסת חוקקה באופן דמוקרטי. קבעתם מה חוקי ומה לא חוקי, מה "סביר" ומה "לא סביר", באמצעות אותה "עילת סבירות" מופלאה שהמצאת, מונח גומי חסר הגדרה משפטית ברורה, שמטרתו היחידה היא לאפשר לך ולחבריך לבטל כל החלטה שאינה מוצאת חן בעיניכם.

בעזות מצחכם הוריתם ליו"ר הכנסת בשנת 2020, ח"כ אדלשטיין, מתי לכנס את המליאה, וכן קבעתם מי כשיר לכהן כשר ומי לא. לא משום שאתם מעל החוק, אלא משום שאתם עצמכם החוק, האורים והתומים, שליטי העל.

אבל הנקודה המטורפת ביותר היא הרחבת זכות העמידה. עד שנות ה־80, כדי לעתור לבג"ץ היה צריך להוכיח נזק אישי, ישיר, ממשי וקונקרטי. במילים פשוטות, אם משהו לא פגע בך אישית, לא היה לך מה לחפש בבית המשפט.

ואז הגיע מר ברק. בפסק דין אחר פסק דין החלטת שזה מחוסר יסוד פילוסופי, שאינו מעוגן בהפרדת הרשויות ושפוגע בשלטון החוק, כלשונך. כך הפכת את בג"ץ לבית המשפט הפרטי של עמותות השמאל ושאר מטרילים מצויים.

פתאום כל אחד יכול לעתור על הכול. כתוצאה מכך, האגודה לזכויות האזרח עותרת נגד כל החלטה של הממשלה שלא לרוחה. יש דין עותרת נגד כל פעולה ביטחונית הכרחית. עדאלה עותרת בשם העם המומצא. בצלם עותרת נגד הריסת בתי מחבלים. המוקד להגנת הפרט עותר נגד תנאי כליאה, והוועד נגד עינויים עותר נגד שיטות חקירת מחבלים. ואתה, מר ברק, פתחת להם את השערים לרווחה.

בג"ץ הפרימטר, שבמסגרתו ארגוני השמאל, עדאלה, יש דין והאגודה לזכויות האזרח, עתרו נגד הוראות הפתיחה באש של צה"ל במרחב הפרימטר בגבול עזה, הוא שהוביל לגיבוש נוהל צבאי שכבל את ידי חיילינו ואִפשר לחמאסניקים להתקרב לגדר כמעט ללא הפרעה ולהכין את התשתיות לפיצוץ גדר המערכת ביום הטבח.

תודות להחלטתך הנפשעת להרחיב את זכות העמידה, אין מנוס מלקבוע כי אתה שותף על מלא למחדל הטבח. אתה הוא שהפך את בג"ץ לבית הערכאות של האויב.

בזכותך ובאשמתך מדינת ישראל איננה עוד דמוקרטיה אמיתית, משום שעשיתם כל שביכולתכם כדי לרמוס את אותה דמוקרטיה שבה העם בוחר והנבחרים שולטים. הפכתם את הפרדת הרשויות לאיחוד רשויות. הפכתם את עצמכם למחוקקים, למבצעים, לשופטים ולתליינים.

בלי איזונים, בלי בלמים ובלי שום אחריות.

אז כן, מר ברק, בהחלט. אתה צודק לחלוטין. זו לא דמוקרטיה ליברלית. זו אליטוקרטיה. זו דיקטטורה של טוגות. ואתה האב הרוחני שלה והאדריכל המרכזי של ההרס הדמוקרטי הזה. "ויהי בימי שפוט השופטים? דור ששופט את שופטיו, אומר לו: טול קיסם מבין שיניך, אומר לו: טול קורה מבין עיניך".