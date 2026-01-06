לשכת ההוצאה לפועל בירושלים גבתה 149 מיליון שקלים מכספי הרשות הפלסטינית, שהועברו ל-124 תיקי פיצויים למשפחות חללי טרור, בהם קרובי הנרצחים בפיגועי מומנט, קו 32, קפה הלל, בן יהודה, שרונה ועוד. "נגבו פיצויים בגין מעשי איבה".

הכספים נגבו בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים והועברו לבאי כוח משפחות חללי ונפגעי פעולות טרור, בהתאם לפסקי דין שניתנו נגד מחבלים, הרשות הפלסטינית וארגונים פלסטיניים נוספים.

מערכת ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה מבצעת גביית חיובים שנקבעו בפסקי דין, לרבות פיצויים עונשיים ונזיקיים, שנפסקו לזכות משפחות חללי טרור. למרות הקושי בגבייה ממחבלים המרצים עונשי מאסר, עיקולים על תגמולים שמעבירה להם הרשות הפלסטינית אפשרו את מימוש פסקי הדין.

העיקולים שהוטלו בתיקי הוצאה לפועל הובילו להעברת סכום כולל של 149 מיליון שקלים ל-124 תיקים שונים. כל תיק נפתח על בסיס פסק דין חלוט שניתן על ידי בתי המשפט בישראל, ובמסגרתו נפסקו פיצויים למשפחות נפגעי הטרור.

העברות הכספים כוללות תיק שהוגש בעקבות הפיגוע ברחוב בן יהודה בירושלים בשנת 2001, שבו נרצחו 11 בני אדם. בעניין זה ניתן פסק דין בשנת 2024 נגד הרשות הפלסטינית והארגון לשחרור פלסטין, בו נפסקו פיצויים בגובה 10 מיליון שקלים לפי חוק פיצוי נפגעי פעולות איבה.

תיק נוסף עסק בפיגוע ההתאבדות בשכונת בית ישראל בשנת 2002, שבוצע בידי גדודי חללי אל אקצא, שבו נרצחו עשרה אזרחים ובהם שישה ילדים. כמו כן, הועברו כספים למשפחות קורבנות פיגוע הירי בכרמי צור בשנת 2002, שבו נרצחו שלושה ישראלים ונפצעו חמישה נוספים.

העברות בוצעו גם לתיקי משפחות נרצחים בפיגוע בקפה מומנט בירושלים בשנת 2002 שבו נרצחו 11 ישראלים, בפיגוע בקו אוטובוס 32 בצומת פת שבו נרצחו 19 בני אדם, וכן בפיגוע בקפה הלל בשנת 2003 שבו נרצחו שבעה ונפצעו 57.

עוד הועברו כספים בגין הפיגוע בקו 19 בירושלים בשנת 2004, הפיגוע בשרונה מרקט בשנת 2016, רצח ביער בצפון השומרון בשנת 2020, פיגוע הדריסה בטיילת ארמון הנציב, פיגוע הירי בגבעת אסף בשנת 2018, פיגוע הדריסה ליד מבוא דותן בשנת 2019, פיגוע הירי במעיין ליד דולב באותה שנה, ופיגוע בתחנת הדלק בעלי בשנת 2023.