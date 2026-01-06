שנתיים לאחר קריסת הקיר בשכונת בית ישראל בירושלים שגרמה למותו של יצחק שטיינברגר ז"ל, אף אחד מהמעורבים לא הועמד עד כה לדין - למרות שורת מסמכים רשמיים, התרעות וצווי הפסקת עבודה שהתריעו על הסכנה הממשית לקריסה.

עו"ד בנימין ארביב, המייצג את משפחתו של שטיינברגר, מציג תמונה מטרידה של מחדלים רשלניים שנמשכו לאורך חודשים, ובמרכזם התעלמות מהתרעות בטיחותיות חמורות וממכתבים רשמיים שנשלחו לגורמים בעיריית ירושלים.

לדבריו, כבר ביוני 2023 התקבלה חוות דעת הנדסית רשמית שהזהירה את מפקח העירייה מפני סיכון ממשי ליציבות המבנים הסמוכים לאתר בנייה בשכונה.

באוקטובר אותה שנה נשלח מכתב למהנדס העיר בו התריע עו"ד צחי איתן מפורשות על הסכנה לחיי אדם: "במבנה מתגוררים 20 נפשות שנשקפת להם סכנה. ישנו חשש כי יקרוס על יושביו וכי נדרשת הוראות ביצוע מיידיות לתיקון הנזקים ללא דיחוי".

מסמכים נוספים מפרטים שורה של פעולות לא תקניות שבוצעו במקום - חפירות מסוכנות, דיקוק לקוי של קירות תומכים, חריגות מהתכנון המאושר והיעדר אמצעי מיגון.

לאחר האסון, חוות דעת נוספת מינואר 2024 קבעה כי הקיר שקרס עמד יציב במשך עשרות שנים, וכי העבודות החדשות הן שגרמו לאובדן יציבותו.

עו"ד ארביב טוען כי "התמונה המצטברת ברורה ומטרידה - היו התרעות. היו צווים. היו מסמכים. ובכל זאת, למרות שמדובר באירוע קטלני, נכון להיום לא הועמד אף אדם לדין, ולא נבחנה אחריות אישית של הגורמים המעורבים".

לדבריו, גם החקירה המשטרתית לא הושלמה עד היום, והמשפחה לא קיבלה כל עדכון רשמי.

"המסמכים שנאספו אינם מותירים מקום לספק כי מדובר במחדל חמור המחייב בדיקה מעמיקה ואחריות אישית", אמר. "לא יעלה על הדעת שכשנתיים לאחר האסון המזעזע, טרם מוצו ההליכים".

לדבריו, בקרוב תוגש תביעה אזרחית נגד כלל הגורמים המעורבים, ובפרט נגד עיריית ירושלים, שלדבריו "כשלה בתפקידה ויכלה הייתה למנוע את הטרגדיה המיותרת".