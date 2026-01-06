יחידת האכיפה והבקרה ברשות התאגידים שבמשרד המשפטים הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בקשה למתן צו פירוק לעמותת "גיבורים מהחיים - מנצחים ביחד (ע"ר)", בשל ליקויים חמורים בהתנהלותה.

על פי ממצאי הפיקוח, העמותה, אשר הצהירה על מטרות סיוע לחולים ולמשפחות נזקקות, פעלה לכאורה תוך ניגוד עניינים, הגישה דיווחים כוזבים, לא הגישה דיווחים שנתיים כנדרש - וחשודה בהונאת תורמים ובהברחת נכסיה לגורמים פרטיים.

במהלך פיקוח שטח התגלה כי העמותה אינה מקיימת פעילות כלל, ובניגוד למטרותיה - מרבית הכספים שגויסו לצורכי סיוע אישי לא הועברו לנתמכים.

מתוך כ-2 מיליון ש"ח שגויסו עבור שלושה נתמכים, רק כ-200 אלף ש"ח הועברו בפועל, בעוד שהיתר שימשו להוצאות פרסום.

עוד עלה מהדוח כי העמותה לא מחזיקה באישור ניהול תקין, ודיווחה על סכומים כוזבים שהושקעו לכאורה בגיוס תרומות. ברשות מציינים כי מדובר בהפרות מהותיות של חוק העמותות, אשר עשויות להצדיק את פירוק העמותה לפי סעיף 49 לחוק.

רשות התאגידים מדגישה כי תמשיך לפעול להגברת אמון הציבור במגזר השלישי ולמיגור תופעות של שימוש לרעה בכספי ציבור שנועדו לתרומה.

עו"ד יוספה מרגולין, מנהלת יחידת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים, מסרה: "ממצאי הדוח מעלים חשש כבד להתנהלות בלתי תקינה, ובכלל זה אי קידום מטרות העמותה, הונאת תורמים, חשש להברחת נכסי העמותה לידיים פרטיות וחלוקת רווחים אסורה, וכן פעילות בניגוד עניינים. עמותות המתנהלות בניגוד להוראות הדין פוגעות בתדמית ובמוניטין של כלל העמותות בישראל ומובילות לפגיעה חמורה באמון שהציבור נותן בארגונים אלה. אנו נפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו בשירות, בפיקוח ובאכיפה כדי למגר התנהלות מעין זו, להגביר את אמון הציבור במגזר השלישי".

עו"ד שולי אבני-שוהם, רשמת העמותות וראש רשות התאגידים, הוסיפה: "הדיווח הכספי והשקיפות הם אבן יסוד בפעילות תקינה של עמותות. על עמותה המגייסת תרומות מהציבור מוטלת חובה לוודא כי כספי התרומות מנוצלים אך ורק לקידום מטרותיה המאושרות, וכי פעילותה מתבצעת ביושר, בהגינות ובשקיפות מלאה כלפי הציבור והתורמים. נפעל לפירוק עמותות אשר יימצא כי הפרו את הוראות חוק העמותות, הטעו תורמים, או לא פעלו לקידום מטרותיהן המאושרות".