איסוף וסיכול במערך אוטונומי: פתרון הגנתי חדשני להגנת הגבולות התעשייה האווירית

התעשייה האווירית סיימה בהצלחה סדרת הדגמות למערכת ביטחונית כוללת וחדשנית להגנת גבולות מדינת ישראל.

המערכת פותחה בהתאם לצורכי מערכת הביטחון הישראלית ומיועדת למתן מענה אפקטיבי לאיומים שונים בשגרה ובחירום, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לאיסוף מודיעין ותקיפה קטלנית ובלתי-מאוחדת.

ההדגמות הוצגו לדרג הביטחוני ולדרג המדיני, והמערכת הוכיחה את יכולותיה המרשימות במתן מענה לאיומים ביבשה, באוויר ובים, תוך קיצור משמעותי בזמני התגובה מהאיסוף ועד לסיכול האיום. המערכת, שמבוססת על סנסורים, פלטפורמות מודיעין ובינה מלאכותית, הפגינה חיבוריות בין כלל המערכות השונות, מהחלל ועד לכלי הקרקע האוטונומיים בשטח.

בין הפיתוחים החדשים שהוצגו בהדגמה: רחפן איסוף מודיעין עם מכ"ם שמוזער, רחפן שממריא ונוחת אנכית ומטוס קל להגנת גבולות.

מערכות נוספות שנכנסו לפתרון המערכתי כוללות אמצעי אלקטרו-אופטיקה, מכ"מים, רכבים אוטונומיים, רחפנים ומל"טים תוצרת התעשייה האווירית.

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, ציין כי פתרון זה מהווה פריצת דרך באוטונומיה ובחדשנות בתחום הגנת גבולות, והדגיש את הצורך במענה מהיר וקטלני לכל איומים, תוך שמירה על חיי הלוחמים. "הטכנולוגיה שהצגנו הוכיחה את יכולתה להתמודד עם האיומים המגוונים של מדינת ישראל, ולהביא להצלחה מהירה ואפקטיבית בשדה הקרב".