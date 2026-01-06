ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי דנה היום (שלישי), לבקשת ח"כ אלי דלל, בצו עליו חתם שר האוצר, הקובע פטור ממע"מ על ייבוא אישי עד לסכום של 150 דולר - פי שניים מהתקרה שהייתה נהוגה קודם. במהלך הדיון נשמעה ביקורת רחבה מצד חברי כנסת, בעלי עסקים וגורמי מקצוע.

נציגי רשות המיסים הסבירו כי לשר האוצר קיימת סמכות לחתום על צו שמפחית מס קנייה ולפרסמו ברשומות, והוא נכנס לתוקף כל עוד הכנסת לא מבטלת אותו בתוך חודשיים. מליאת הכנסת רשאית לקיים דיון בנושא בפרק זמן זה.

ח"כ מילביצקי פתח את הדיון והביע דאגה מהשפעת הצו על העסקים המקומיים, במיוחד בתקופה שלאחר המלחמה. הוא ציין כי העלאת המע"מ ל-18% לצד פטור ממע"מ על ייבוא אישי שולחת מסר בעייתי לציבור.

שר הכלכלה ניר ברקת טען כי הצעד יוצר אפליה נגד התעשייה המקומית, בניגוד למגמה הרווחת בארצות הברית ואירופה. לדבריו, מדובר בסבסוד עקיף של מדינות זרות, וקרא לקיים דיון רציני בחלופות להוזלת יוקר המחיה.

מנגד, ח"כ אוהד טל טען כי מהלך כזה עשוי להוביל לירידת מחירים ולהגברת התחרות, כפי שכבר נצפתה עם הפטור על סך 75 דולר.

ח"כ שמחה רוטמן הביע תמיכה במהלך, תוך שהוא מודה כי מדובר בפתרון זמני אך מועיל, שמקל על הציבור ומעודד תחרות בשוק המקומי.

ח"כ אלי דלל הביע התנגדות חריפה והתריע כי המהלך מנוגד לעמדת בנק ישראל ויוביל לפגיעה קשה ביצרנים וסוחרים מקומיים.

ח"כ אורית פרקש הכהן העלתה את האפשרות להגביל את ההטבה למוצרים בהם קיים כשל שוק מובהק, כגון מוצרי תינוקות או תרופות.

ח"כ ינון אזולאי ציין את הקונפליקט בין הצורך להוזיל מחירים לבין ההגנה על עצמאות המשק המקומי, והציע להחיל פטור ממע"מ גם על עסקים קטנים.

בעלי עסקים שהשתתפו בדיון תיארו את הפגיעה המידית במכירות. יניב נוח, בעל חנויות לציוד ספורט, התריע מפני אפליה כלפי עסקים המשלמים מסים ומעסיקים עובדים. אלירן, בעל חנויות צעצועים, טען כי התחפושות המיובאות זולות אך מסוכנות, והזהיר מירידה חדה בפעילות לקראת חג הפורים.

מני הסה, יועץ מנכ"ל רשות המסים, ציין כי הפטור קיים מזה עשרות שנים, וכי מדובר בכלי אחד מתוך מכלול רחב של מדיניות. הוא הודה כי קיימת ירידה בהכנסות ממסים בעקבות ההטבה.

בסיום הדיון, הובאה להצבעה הצהרתית הצעה להעלות את הצו להכרעת מליאת הכנסת, אשר זכתה לתמיכה רחבה מצד חברי הכנסת שנכחו.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "השר ברקת, שלמרבה הצער מתחילת הקדנציה עובד אצל המונופולים, ח"כ אלי דלל וח"כ חנוך מילביצקי חברו היום להראל ויזל, שחר תורג'מן ולשאר הרשתות המונופוליסטיות שרוצים שכולנו נשלם יקר יותר. ברקת, מיליבצקי ודלל יוצאים נגד הליברליזם הכלכלי של הליכוד וראש הממשלה נתניהו. לא אכנע. אני נאבק ביוקר המחיה כך שלכולנו ישאר יותר כסף בכיס בסוף החודש. יכול להיות כאן זול".