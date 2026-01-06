משרד הבריאות פרסם דוח המתמקד בהשפעת ביטוחי הבריאות המסחריים על מערכת הבריאות הישראלית, במיוחד בהיבט של ניתוחים וכולל תמונה מעמיקה של מערכות הביטוח, המנתחים ורשימות השירותים שמציעות קופות החולים.

לפי הדוח, שיעור חדירת ביטוחי הבריאות המסחריים בישראל עלה משמעותית בעשורים האחרונים, מה שהוביל לעלייה בהוצאות משקי הבית עבור ביטוחים אלו. בממוצע, משק בית בישראל מוציא כ-400 שקלים בחודש על פוליסות בריאות, כאשר חלק משמעותי מההוצאה מופנה לפוליסות ניתוחים מסחריים.

המסמך מצביע על כך שאין ערך מוסף מהותי לפוליסות מסוג "מהשקל הראשון", במיוחד בהשוואה לפוליסות משלימות לשב"ן, שכן מבוטחים בשתי הפוליסות מקבלים גישה כמעט זהה לרשימת המנתחים. בנוסף, נמצא כי פוליסות הביטוח המסחרי מציעות גישה מצומצמת יותר לשירותים רפואיים באזורים גיאוגרפיים כמו פריפריה, בעוד ש"שב"ן" מציע פריסה רחבה יותר של מרפאות וייעוץ טרום-ניתוחי.

כחלק מהמגמה לצמצום כפל הביטוחים, הושקה רפורמת "שקל ראשון" במטרה לצמצם את ההוצאה העודפת של הציבור ולייעל את שירותי הבריאות. הרפורמה כוללת את המעבר של מבוטחים בפוליסות "מהשקל הראשון" לפוליסות משלים לשב"ן, תוך שמירה על אופציה להחזרת הפוליסות המקוריות במקרה הצורך.

ראש חטיבת כלכלה, רגולציה וחדשנות במשרד הבריאות, חיים הופרט ציין: "הדוח מהווה כלי חשוב למבוטחים לקבלת החלטות מושכלות לגבי ביטוחי הבריאות שהם רוכשים, ושיעזור להם להבין את יתרונות ומגבלות פוליסות הביטוח השונות".

במשרד הבריאות קוראים לציבור לשקול מחדש את צורך החזקה בכפל ביטוחים.