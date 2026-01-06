מכון פוע"ה ערך היום (שלישי) אירוע חנוכת בית למבנה החדש שישמש את הארגון. בשיחה עם ערוץ 7 סיפרו עובדי המכון על ההתרגשות עם המעבר למשכן החדש וכן על העבודה שלהם ביום יום. במכון ציינו כי המעבר נועד כדי לאפשר להם לעזור לעוד זוגות צעירים ולעוד משפחות רבות במענה על סוגיות הלכתיות בנושא פריון ובנושא קדושת החיים.

ראש מכון פוע"ה, הרב מנחם בורשטין, הביע את התרגשותו הרבה מהמעבר למשכן חדש. בשיחה עם ערוץ 7 אמר הרב בורשטין: "תודה גדולה לקב"ה היום. אנחנו מודים לקב"ה על כל מה שהוא נתן לנו ותודה לבורא עולם שאנחנו הולכים וגדלים. בהרחבה הזאת אנחנו יכולים לשרת עוד אלף איש ועוד אלף איש, ובשביל זה צריך מקום".

"אנחנו זוכים לחנוך את המקום החדש שלנו שמיועד לאפשר למכון לפעול הרבה יותר" אומר עמיחי רמר, מנכ"ל מכון פוע"ה, לערוץ 7. "העשייה של המכון פרוסה ממחקר, דרך לימוד, ייעוץ, הדרכה לזוגות, השגחה בבתי חולים, ועזרה סוציאלית. המרחב הזה צריך שיהיה מוכר לציבור, כדי שידע להשתמש, לבוא ולהיעזר בו וכדי שאנחנו נוכל להתקדם ולתת כל מה שאנחנו יכולים לטובת כל הציבור".

"ההתרגשות גדולה מאוד וכולנו עם אור על הפנים. כשאנחנו במקום הזה, זה מאפשר לנו לראות עד כמה עוד אנחנו מסוגלים לצמוח, להתפתח ולעשות יותר ויותר ממה שאנחנו עושים היום לטובת הציבור בישראל. גם לטובת הזוגות, גם לטובת האנשים שמתמודדים עם מחלות מסוכנות. מפה אנחנו רק מתקדמים" מוסיף רמר.

הרב צבי ארנון, ראש אגף 'קדושת החיים' בארגון סיפר על האגף ואמר: "אין ספק שזה אחד המפעלים הגדולים של הרב מנחם בורשטין, ראש המכון. צריך לחלום על דברים חדשים, וגם אחרי שהמכון פועל למעלה מ-30 שנה, הוא פותח אגף חדש שעוסק בסוף החיים כדי שרבנים יתנו מענה. כבר שבע שנים שאנחנו עושים את הדבר הזה ולאט לאט יותר אנשים מתקשרים ומתעניינים כדי לקבל דעת תורה בסוגיות ההלכתיות המורכבות האלו".

גליה בירנבאום, מנהלת השלוחה הצפונית מספרת: "לפני שלוש שנים פתחנו שלוחה לכל מחוז צפון של מכון פוע"ה, ואנחנו משתדלים לתת מעטפת כוללת. הרב דוד כבאז, מסניף מכון פוע"ה במקסיקו מוסיף, "זה לא רק בארץ, זה מגיע מעבר לזה. זה מגיע להרבה יהודים שצריכים את העזרה של המכון. גם לדוברי ספרדית, אנגלית וצרפתית, בכל מיני מקומות שצריכים את העזרה".

שרי ויטל, מנהלת מחלקת ההסברה והתקשורת במכון מסבירה לערוץ 7 על קיר המפתחות שהוצב באירוע. "זהו קיר הוקרה לכל השותפים שלנו שנמצאים איתנו לאורך כל הדרך. רופאים, רבנים, אנשים שתורמים לנו מהונם בשביל הדבר הזה. כל מי שקשור אלינו ואנחנו קשורים אליו אז יש לו כאן מפתח. המפתח זה הקב"ה, אבל אנחנו שותפים למסע החיים, אומרת ויטל.

"זה הרבה יותר מבניין" מסביר הרב אודי רט, יועץ במכון. "כשאנחנו באים לחגוג את הבית החדש של מכון פוע"ה, אנחנו זוכים להיות שותפים למסע. כל אחד מהחדרים כאן וכל אחד מהזוגות שכאן בנה חדר בלב שלנו". פרופסור ינון גלבוע, מנהל יחידת האולטרסאונד בבית החולים בלינסון סיפר בזמן האירוע על שיתוף הפעולה שלהם עם המכון. "העבודה היא עבודה ברוכה ומדובר בשיתוף פעולה שהוא נדרש. מכון פוע"ה עוזר לנו לקבל החלטות מול בני הזוג - אנחנו שולחים למכון ומקבלים ממנו עצות", אומר פרופסור גלבוע.