העיתון 'יתד נאמן', ביטאון סיעת 'דגל התורה', פרסם היום (שלישי) מאמר המסביר מדוע יש לחוקק את חוק הגיוס המוצע בטענה כי המצב הנוכחי גרוע בהרבה עבור הצעירים החרדים.

המאמר מתפרסם לקראת כינוס מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שתכריע את עמדת המפלגה.

במאמר נטען כי כבר כעת קיים חוק המחייב גיוס לכל הציבור החרדי. "על כולם מוציאים צווי גיוס, רישומים פליליים, צווי מעצר וסנקציות כלכליות. חוק הגיוס זה משהו שכבר קרה לצערנו".

העיתון תקף ברמיזה את אגודת ישראל שלטענתו מנעה בעבר הסדרי חוק שהוצעו בתקופת ליברמן. "גורמים מסוימים הפעילו לחצים, בעקבות כך נמנעה הסדרת החוק. הם טענו שיותר גרוע מכך לא יכול להיות - כך הגענו למצב שכל בן ישיבה מחויב גיוס".

לפי דגל התורה, התנגדות אגודת ישראל לחוק משמעותה השארת המצב הקיים - חוק גיוס לכולם עם סנקציות.

במאמר נכתב: "דרישתם של מתנגדי החוק מתוך הציבור החרדי היא ממש דרישת הגרועים שבאויבי התורה - אין חיבור לרשעים גדול מזה".

העיתון מזהיר מזינוק בגיוס החרדי כפי שנראה השבוע, ותולה זאת בסנקציות הקיימות: "אם המצב יימשך יקרה אסון - אלפים אם לא רבבות יתגייסו".

העיתון קורא להעביר את החוק כדי להרגיע את השטח, ולאחר מכן לתקנו כך שתלמידי הישיבות לא יהיו תחת סנקציות.