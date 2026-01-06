צפת מצטרפת ליישובים הזכאים לרישיון נשק צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיע היום (שלישי) לסיור בעיר צפת יחד עם ראש העיר וחברי המועצה ובישר שהעיר צפת מצטרפת לרשימת היישובים הזכאים להגיש בקשה לרישיון נשק אישי - במסגרת הרחבת רפורמת הנשק.

ההחלטה תחול על מרבית חלקי העיר ותאפשר לתושבים רבים להגיש בקשה לרישיון נשק אישי כחלק מהמאמץ לחיזוק הביטחון האישי ולהגנה על העורף האזרחי.

הבשורה נמסרה במהלך פגישה וסיור מקצועי בעיר צפת יחד עם ראש העיר יוסי קקון, שבה בישר השר בן גביר כי העיר צפת מצטרפת לרשימת היישובים הזכאים לנשק, במהלך הפגישה הוצגו לשר הצרכים הביטחוניים של היישובים, כיתות הכוננות שהקים השר ועוד.

מאז הרחבת הרפורמה כבר למעלה מ־240,000 אזרחים קיבלו רישיון נשק - מספר חסר תקדים שהוביל לסיכול פיגועים ולאירועים שבהם נשק אישי הציל חיים ברחבי הארץ. המועצה מצטרפת לעשרות יישובים שהשר אישר מתחילת הרפורמה.

השר בן גביר אמר במהלך המפגש "אני גאה להוסיף את העיר צפת לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי (למעט שלוש נקודות) לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל משפחותיהם. רפורמת הנשק מוכיחה את עצמה מדי יום - נשק מציל חיים".

ראש עיריית צפת הוסיף "היום עשינו צעד חשוב נוסף בביצור חומת המגן של צפת. במציאות הביטחונית המורכבת בה אנו נמצאים, במיוחד כאן בצפון, הנוכחות של אזרחים אחראים חמושים ברחובות היא מכפיל כוח משמעותי לכוחות הביטחון והשיטור. אני מודה לשר בן גביר על הקשב לצרכי העיר ועל ההחלטה המהירה שתעניק לתושבינו כלי נוסף לשמירה על ביטחונם האישי. נמשיך לפעול בכל המישורים כדי להבטיח שצפת תישאר חזקה, מוגנת ומוכנה לכל תרחיש".