מוחמד מוסטפא, ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, דבק ביישום הנחיות יו"ר הרשות מחמוד אבו מאזן לקידום צעדי רפורמה הנדרשים על ידי ארה"ב כדי שהפלסטינים ישולבו בשלטון הבא בעזה.

בישיבה השבועית של ממשלת הרשות ברמאללה אמר מוסטפא כי "הממשלה נחושה לאחד את המוסדות הפלסטיניים ביו"ש וברצועת עזה, ולהתמודד עם האתגרים הכלכליים והביטחוניים למרות מגבלות הכיבוש".

לדבריו, "הממשלה תנקוט בכל הצעדים הנחוצים כדי להביא להקמת מדינה פלסטינית ריבונית".

מוסטפא ציין כי "צעדי הענישה של ישראל נגד הרשות הפלסטינית, ובהם קיזוז כספי המסים, לא ימנעו מהממשלה להמשיך ולהעניק שירותים בסיסיים לתושבי רצועת עזה".

מאות קצינים בשירות מנגנוני הביטחון הפלסטיניים עברו בשנה החולפת הכשרה ואימונים במצרים, המעוניינת כי יהיו חלק מכוח הביטחון שיוצב ברצועת עזה במסגרת ההסדר ל"יום שאחרי" המלחמה.

עד כה מסתמן כי הושגה הבנה עקרונית במגעים המדיניים על שילוב אנשי ביטחון של הרשות הפלסטינית בפיקוח על מעבר רפיח כאשר ייפתח מחדש לתנועה בין רצועת עזה למצרים.