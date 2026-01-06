סקר של סוכנות "רויטרס" יחד עם מכון מחקרי דעת הקהל Ipsos מגלה כי רק שלישי מאזרחי ארה"ב תומכים בפעולה האמריקאית לחטיפת נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו.

על פי הסקר 33 אחוזים מהאמריקאים תומכים בפעולה, לעומת 33 אחוזים שטענו כי "אין להם דעה" ועוד 34 אחוזים שמתנגדים לפעולה.

החלוקה בקרב מצביעי המפלגה הרפובליקנית והדמוקרטית ברורה. 65 אחוזים מהמצביעים הרפובליקנים תומכים בפעולה בוונצואלה וחטיפת מדורו, 29 אחוזים טוענים כי "אין להם דעה", ושישה אחוזים בלבד מתנגדים לפעולה. בקרב המצביעים הדמוקרטים רק 11 אחוזים תומכים בפעולה, לעומת 25 אחוזים שטענו כי "אין להם דעה", ועוד 65 אחוזים שמתנגדים לפעולה.

בקרב המצביעים העצמאיים 23 אחוזים היו בעד הפעולה, 42 אחוזים לא היו בעלי דעה מוצקה, ו-35 אחוזים התנגדו לפעולה.

שאלה נוספת הייתה "האם אתה מודאג כי ארה"ב תהיה מעורבת מדי בוונצואלה?". 72 אחוזים ענו "כן, לעומת 25 אחוז שטענו כי "אינם מודאגים". 3 אחוזים היו ללא דעה. בחלוקה למפלגות, 54 אחוזים מהרפובליקנים חששו כי ארה"ב תהיה מעורבת מדי בנעשה בוונצואלה, 45 אחוזים שלא חששו מכך, אחוז אחד בלבד לא החזיק בדעה מוצקה. בקרב הדמוקרטים רוב מוחלט של 90 אחוזים חשש ממעורבות יתר של ארה"ב בוונצואלה, לעומת 9 אחוזים שלא חששו מכך, ואחוז אחד ללא דעה.

בשורה טובה מגיעה לנשיא טראמפ מהשאלה הנוספת: "עד כמה אתה שבע רצון ממדיניותו של הנשיא טראמפ?". 42 אחוזים ענו כי הם שבעי רצון ממדיניות הנשיא, נתון גבוה יותר מאשר בחודש דצמבר, אז עמד אחוז התמיכה בטראמפ על 39.