סיירת גבעתי סיימה בהצלחה תעסוקה מבצעית שנמשכה 50 ימים במרחב חטיבת שומרון. במהלך התקופה, לוחמי הסיירת פעלו באזור העיר שכם והכפרים הסובבים אותה, תוך שמירה על ביטחון הצירים המרכזיים והגנה על ישובים באזור.

לוחמי הסיירת הצליחה לעכב ולאתר כ-40 מבוקשים במרחב חטיבת שומרון. בנוסף, הצוותים ביצעו למעלה מ-100 סריקות לאיתור אמצעי לחימה, מהן אותרו ארבעה כלי נשק חמים, עשרות אמצעי לחימה וחלקי נשק, כולל ציוד צבאי אשר שימש בפעילות טרור.

במהלך אחד מאירועי המבצע, חוסל מחבל שהיה מעורב בתכנון פעולות טרור והיווה איום על כוחות הביטחון.