34 שנה לאחר הקמתו של מכון פוע"ה, חנכו היום (שלישי) במכון בית חדש בירושלים. לרגל חנוכת הבית, קיימו במכון אירוע חגיגי בהשתתפות רבנים ואישי ציבור רבים וכן התקיימה תצוגה של פעילות המכון במהלך שנות פעילותו הרבות. במהלך האירוע ציינו הדוברים את פעילותו הרבה של הארגון בתחום הפריון וקדושת החיים, וכן הודו לראש המכון, הרב מנחם בורשטין, על פעילותו הענפה בתחום.

הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת אמר לערוץ 7 במהלך האירוע: "דעת הרב אליהו הייתה מאוד בעד מכון פוע"ה שמרבה חיים, שמביא גאולה, גם לאנשים פרטיים וגם לאומה כולה. האומה מתחזקת, מתחייה, מתחדשת, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית. כי כל נשמה שנולדת בעולם, זה עוצמה של חיים. יהי רצון שהמכון הזה ימשיך לפעול ולעשות חיל". הראשל"צ, הרב שלמה משה עמאר הוסיף: "זהו יום חשוב. אנחנו מרחיבים את גבולות התורה וההוראה בישראל".

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' כיבד אף הוא בנוכחותו באירוע, בירך את הרב בורשטין על פעילות המכון ושוחח עם ערוץ 7. "זכות גדולה לירושלים ולעם ישראל. מכון פוע"ה נותן שירות לכל חלקי האוכלוסייה, מאז ומתמיד, באחדות גדולה ובקונצנזוס מלא. סוף, סוף מגיע להם מקום מכובד שראוי למעמדו. שתזכו להביא הרבה חיים לעולם, הרבה חסד והרבה צדקה".

ח"כ מיכל וולדיגר סיפרה בדבריה על המקרים בהם גם היא נעזרה בפעילות המכון. "הם עושים מהפכה" ציינה וולדיגר. "ללוות את הנשים המאותגרות, ללוות את הזוגות המאותגרים, זה לא רק פיזי ולא רק ההלכתי, זה גם הסוציאלי. זה לא רק פריון, יש להם גם מחלקה שנקראת קדושת החיים שאנחנו ברמה האישית נעזרנו בהם שלוש פעמים במהלך שנה אחת, והם היו שם בשבילנו. לולי המכון ולולי קדושת החיים לא היינו במקום הזה. טוב שהמקום הזה קיים"

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון ברך גם הוא את המכון והודה להם על פעילותם: "זה אירוע ממש מרגש. זה מקום עם הרבה ברכה, וכל מי שעבר את התהליך הזה, מבין כמה חשוב מכון כמו מכון פוע"ה וזה כבוד גדול שהוא נמצא בירושלים. כמו שאנחנו יודעים מירושלים תצא תורה ולכן אני רוצה להודות לרב בורשטין על כל מה שהוא עושה בנושא הזה עשרות שנים, ובעז"ה שרק יעלה ויצליח".

סגנית ראש העיר ירושלים, חגית משה, הוסיפה: "שאלתי את הרב בורשטין כמו במשפחה, כמה ילדים יש לך? הוא אמר לי 103,000 ילדים הם ילדים של מכון פוע"ה. זה מטורף המספר הזה. מיעקב אבינו עם 12 ילדים יצא עם שלם, למעלה ממאה אלף ילדים זה ממש עם ישראל בגדולתו. זה מפעל חיים מטורף לעם ישראל, למשפחות יהודיות ולכן כולם פה עם אור בעיניים.

הרב יוסף צבי רימון, רבה של גוש עציון, ציין כי "בזכות מכון פוע"ה יש הרבה שלום בית, בזכות מכון פוע"ה יש המון נשים שזוכות לטבול בטהרה. יש כתובת שאפשר לבוא ולגשת. הרבה דברים טובים של ייעוץ, הדרכות, קורסים ורבנים מאירי עיניים שיוצאים מהמקום הזה. אנחנו מברכים את הרב בורשטין וכל הרבנים שימשיכו במפעל החשוב הזה באור ובשמחה".