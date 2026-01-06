אלפי חרדים השתתפו הערב (שלישי) בעצרת מחאה נגד גיוס בחורי ישיבות ברחוב בר אילן בירושלים.

במהלך ההפגנה החל אוטובוס של חברת "אקסטרה" לנסוע בפראות ודרס קבוצה של מספר מפגינים בשני רחובות שונים. נער כבן 18 נלכד מתחת גלגלי האוטובוס ונהרג במקום. שלושה נוספים, בני 14 ו-17, נפצעו באורח קל וטופלו על ידי צוותי מד"א. הם פונו בהמשך לבית החולים הדסה עין כרם.

כוחות הכיבוי פעלו במשך שעה ממושכת כדי לחלץ את גופת ההרוג מתחת לאוטובוס.

כבאים מנסים לחלץ את גופת ההרוג מתחת לגלגלי האוטובוס דוברות כבאות והצלה ירושלים

המשטרה שהוזעקה למקום עצרה את נהג האוטובוס שפגע במפגינים והבהירה כי לא מדובר בפיגוע טרור.

מחקירה ראשונית עולה כי האוטובוס פגע תחילה בשלושת הצעירים שנפצעו קל ברחוב שמגר ואז המשיך ובנסיעה מהירה ודרס למוות את הנער ברחוב אוהל יהושע.

חברת "אקסטרה" מסרה בתגובה: "אנחנו מזועזעים מהאירוע ומבקשים להשתתף בצערה של המשפחה והקהילה, האירוע מצוי בחקירת המשטרה, והחברה משתפת פעולה באופן מלא ותעביר כל מידע שיידרש".

יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף הגיב: "קיבלתי בזעזוע את הדיווחים על האירוע הקשה והמחריד בירושלים, בו נדרסו מפגינים ובהם נער שקיפח את חייו. לבי עם משפחתו של הנער בשעה קשה זו, ואני שולח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים הנוספים באירוע.

אני קורא למשטרת ישראל ולגורמי אכיפת החוק למצות את הדין בחומרה המקסימלית עם הנהג, ולבחון את כל כיווני החקירה כדי להבטיח שצדק ייעשה. אי אפשר לעבור לסדר היום על אובדן שליטה ופגיעה בחיי אדם", דברי גולדקנופף.

סיעת ש"ס הגיבה: "אנו מזועזעים עד עמקי הנפש מאירוע הדריסה החמור בירושלים, שבו נדרס למוות בחור חרדי במהלך הפגנה. המראות הקשים של נהג האוטובוס הנוסע בפראות בתוך המון אנשים, תוך שהוא גורר בחור עשרות מטרים הם מחרידים ומטלטלים ואסור שיעברו בשתיקה. אנו דורשים מהמשטרה חקירה מיידית, יסודית ובלתי מתפשרת, ומיצוי מלא של הדין עם האחראי. דם חרדים אינו הפקר".

זירת הדריסה בירושלים דוברות מד"א

ההפגנה תואמה עם המשטרה והובילה אותה רבנים בכירים בציבור החרדי. אחד הרבנים, הרב יחיאל הונא, תקף את הממשלה והישווה את פעילותה לגיוס חרדים לתקופת השואה.

"גם אז לא העלו על הדעת השמדה המונית כזאת. השלטונות, כמו אז גם כיום, בסיוע משתפי פעולה מבפנים, מדברים על השמדה מוחלטת של העם היהודי כעם יהודי", טען.

המשטרה נערכה באזור עם מאות שוטרים ולוחמי מג"ב, שנפרסו ברחובות הסמוכים לכיוון רחוב בר אילן, ומכווינים את התנועה והסדר במהלך המחאה.

