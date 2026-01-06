הרב יצחק יוסף, הראשון לציון לשעבר וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, שלח מכתב חיזוק לבחור חרדי ששוחרר לאחרונה מהכלא הצבאי בגין עריקה.

לפי דיווח של דניאל גרובייס בגלי צה"ל, הרב יוסף כתב במכתב: "כל מטרת החילונים הרשעים היא להעבירך מחוקי ה'. יש כאן מאבק על הרוחניות של הספרדים - הם גזענים מוחלטים".

הרב הוסיף: "אותם שעצרו אותך ב'עוון' שאתה בן ישיבה, תדע שהם לא יינקו מעונשי שמים, ואחר כך שואלים למה יש מחלות".

המכתב מגיע בעקבות דברים דומים שאמר הרב בשבת האחרונה במהלך שיעורו השבועי, בו סיפר כי נכדו, בחור ישיבה, קיבל צו גיוס.

"הוא קרע את זה ושם באסלה, כמו שאמרתי לו", סיפר הרב. "אמרתי לו שלא ייצא מהישיבה, שלא יגיע הביתה שלא יעצרו אותו" - מכיוון ששוטרי המשטרה הצבאית אינם נכנסים לישיבות.