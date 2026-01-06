שיחות המשא ומתן בין סוריה לישראל, המתקיימות תחת חסות אמריקנית והשתתפות טורקית, "הכריעו יותר מ-90% מסוגיות המחלוקת", כך דווח הערב (שלישי) ברשת אל-ג'זירה.

על פי הדיווח, ישראל ויתרה על דרישתה לפתוח מסדרון משטחה אל א-סווידאא ותנהג באזור כחלק בלתי נפרד מסוריה. ישראל דרשה שהמשטר הסורי יבטיח את שלומם של הדרוזים באזור.

מקור דיפלומטי אמריקני מסר לערוץ אל-חדת' הסעודי כי סוריה וישראל הביעו רצון להגדיל את שיתוף הפעולה ביניהן והסכימו להקים חמ"ל משותף.

לשכת ראש הממשלה מסרה כי "לאחר תקופה של מספר חודשים, חודש השיח המדיני בין ישראל לסוריה בגיבוי ותמיכה אמריקנית. השיח התקיים כחלק מחזון הנשיא טראמפ לקידום השלום במזרח התיכון, ובמהלכו ישראל הדגישה את חשיבות הבטחת ביטחון אזרחיה ומניעת איומים בגבולותיה. ישראל חזרה על מחויבותה לקידום היציבות והביטחון האזוריים וביחס לצורך בקידום שיתופי פעולה כלכליים לטובת שתי המדינות. סוכם על המשך השיח לקידום המטרות המשותפות ושמירה על ביטחון המיעוט הדרוזי בסוריה".