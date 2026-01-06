כמעט חודש עבר מאז פורסמו תוצאות הביניים הראשונות בהצבעת האוהדים למשחק האולסטאר, אירוע הכדורסל הגדול ביותר של ליגת ה-NBA שייערך בפברואר 2026 בלוס אנג'לס.

הערב (שלישי) נחשפו תוצאות הביניים בפעם השנייה, ודני אבדיה ממשיך להיות בעמדה מצוינת כדי לעשות היסטוריה ולהפוך לישראלי הראשון שמשתתף באירוע היוקרתי.

למעשה, אבדיה ממשיך לשמור על המקום השביעי במערב, בו גם הופיע בפרסום התוצאות הקודמות, כאשר הפעם הוא עומד על 1,224,109 קולות של אוהדים מכל רחבי העולם שבחרו בו כמי שחייב להיות בסגל השחקנים המשתתפים באירוע היוקרתי.

אך יותר מכמות ההצבעות שזכה בהן אבדיה, מה שמפתיע היא העובדה כי אבדיה עוקף עדיין שחקני על כמו לברון ג'יימס שמדורג על ידי האוהדים במקום השמיני במערב, קווין דוראנט שבמקום התשיעי ועוד.

אמנם נכון לעכשיו אבדיה עדיין אינו חלק מחמישיית המערב, שנקבעת גם לפי הצבעת הקהל, אך מספר ההצבעות הגבוה מבסס את מעמדו ועשוי להשפיע גם על המאמנים שקובעים את שחקני הספסל.

העובדה שאבדיה מקדים בדירוג שמות כמו לברון שרץ ברשת סרטון שלו מפרגן לישראלי, הופכת אותו בהחלט למועמד לחמישיית האולסטאר בדרך לעשות היסטוריה ולהיות השחקן הישראלי הראשון שייקח חלק באירוע הכדורסל הגדול ביותר בעולם.