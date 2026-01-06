הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, דחה את הצעת ההסדר של אביעד פריג'ה, החשוד בהריגת יובל קסטלמן ז"ל. ההסדר הציע כי פריג'ה יודה ויורשע בעבירה המקלה של גרימת מותו ברשלנות, אך הפצ"ר החליט לנהל משפט מלא בגין עבירה חמורה יותר של המתה באחריות מופחתת.

ההצעה הוצעה על ידי פריג'ה לאחר תקופה ממושכת בה הוקפאו ההליכים המשפטיים, בעקבות חומרים חסרים בתיק החקירה. לאחר תהליך של גישור פלילי, הוחלט להתחיל במשפט, בו תוצג התמונה המלאה, כולל עדויות מומחים מטעם ההגנה.

עורכי דינו של פריג'ה מסרו כי הם משוכנעים כי התיק יסתיים בזיכוי מלא, וציינו כי תוצאות החקירה לא היו נכונות ויש להוכיח זאת במהלך המשפט.

במקביל, לאחר שמשפחת קסטלמן עתרה לבג"ץ, הוחלט כי המדינה תשלם למשפחה הוצאות משפט בסך 15 אלף ש"ח.

פסק הדין קבע גם כי על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, להכריע תוך חודשיים אם יש להגיש ערר על ההחלטה שלא להעמיד לדין את השוטרים שנטען כי שיבשו את חקירת מותו של קסטלמן. משפחת קסטלמן טוענת כי החקירה לא בוצעה בצורה ראויה ושחלק מהעובדות לא נבדקו כראוי, כולל החלטה לא לבצע נתיחה לאחר המוות.

קסטלמן ז"ל נורה למוות על-ידי חייל המילואים אביעד פריג'ה לאחר שסייע לנטרל מחבלים שביצעו פיגוע בירושלים בנובמבר 2023.