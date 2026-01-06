ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לבקש לפחות חמישה שריונים אישיים ברשימת הליכוד לקראת הבחירות הבאות, כך דווח בחדשות 12.

נתניהו מעוניין להפוך את התחרות בין המועמדים למאתגרת ביותר, במטרה "לשדרג את רשימת הליכוד", וביקש לשריין עשרה מועמדים מטעמו וההערכה היא כי יתפשר על חמישה שיריונים.

ראש הממשלה מבקש להבטיח את השפעתו על הרשימה ולגוון אותה בשמות שיביא מצביעים וציבורים נוספים.

בין השמות שמוזכרים ככאלו שצפויים לקבל את תמיכתו של נתניהו לשיריון, נמצאים ההורים השכולים דדי שמחי ואיציק בונצל.

מהליכוד נמסר כי "ראש הממשלה פועל שהבחירות יתקיימו במועד שלהן כדי לדאוג לענייני ביטחון ישראל".