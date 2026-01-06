קבילה הוגשה לנציבת קבילות החיילים, תא"ל רחלי טבת-ויזל, מצד חייל בני"ש ביחידת לוחמה פעילה בצה"ל. החייל טען כי במהלך תמרון מבצעי ברצועת עזה נדרש ללון באוהל משותף עם חיילות - זאת בניגוד לפקודות הצבא וללא אישור חריג כנדרש.

לאחר בירור מקיף, שכלל תגובות מפקד הגדוד, קצינת תנאי השירות החטיבתית, קצין משאבי האנוש וראש מדור בני"ש, קבעה הנציבה באופן חד משמעי: "באחת מכניסות המחלקה לרצועת עזה נדרשתם ללון באוהל יחד עם חיילות, וזאת על אף שלא היה כל אישור להחרגת הלינה המשותפת".

עוד הדגישה תא"ל טבת-ויזל כי הדבר עומד בסתירה להוראות פקודת השירות המשותף, לפיה יש להגיש בקשה ייעודית למפקד הזרוע לצורך לינה מעורבת בנסיבות חריגות. "מצאתי לנכון להסב את תשומת לבם של המג"ד והקמש"גית לדרישה הברורה בפקודה - שלא קוימה במקרה זה", כתבה.

החייל הלין גם על כך שבניגוד להבטחה מוקדמת שניתנה לו ולחבריו, שובצה למחלקה רופאה קרבית (קרפ"גית) ולא רופא גבר. לטענתו, הדבר פגע ברגשות הדתיים של הלוחמים. הנציבה ציינה כי לא ניתן להכריע בשאלה האם אכן ניתנה הבטחה כזו, בשל "גרסאות סותרות והיעדר תימוכין", והוסיפה כי "בכל מקרה, אין חובת שמירה על מגדריות מלאה במחלקת בני"ש".

טענה נוספת שנבדקה נגעה להפרדת חיילים ממחלקת בני"ש לאחר שסיימו קורס הפעלה על גבי כלי 'אכזרית'. גם כאן אישרה הנציבה כי "נאמר לך וליתר חיילי המחלקה כי בסיום הקורס תשובצו במחלקתכם - אך הדבר לא התאפשר בשל אילוצים מבצעיים". לדבריה, מפקד הגדוד הפיק לקחים ו"חידד את הנהלים מול כלל הדרגים הפיקודיים בחטיבה, במטרה להבטיח עדכון מוקדם, שקיפות ותיאום ציפיות מול לוחמים". לבסוף חתמה הנציבה באיחול אישי לחייל: "הנני מאחלת לך כל טוב והצלחה רבה בהמשך דרכך".

מפורום נשות לוחמים למען קדושת המחנה - ארגון חותם נמסר: "הטיפול הסלחני והלא-אפקטיבי של נציבת קבילות החיילים, יוהל"ם לשעבר בעצמה, באירועי ערבוב חיילים וחיילות בשטח, גרוע יותר מהתקלות עצמן, היות ומדובר בהכשרת מצב של פגיעה בלוחמים שומרי מצוות ובקדושת המחנה בקריצת עין ובאמצעות טיוח.

היחס המזלזל הזה מוליד מקרים נוספים וכך צבא שלם מובל עד רמת השטח על ידי אג'נדת יוהל"ם של טישטוש מגדרי במקום שיהיה גורם שיקח אחריות. אין שום דרך לדבר על גיוס חרדים כל עוד לוחמים שומרי מצוות המוסרים נפשם סופגים יחס כה מזלזל. אנו קוראות לשר הביטחון ישראל כץ לטפל בנושא, לסגור את יוהל"ם ולחזק את הרבנות הצבאית כדי שתיקח אחריות על תחום קדושת המחנה שכרגע מוזנח לחלוטין, מה שמביא לפגיעה בלוחמים".