היוצר עמנואל אלישמע פרסם בימים האחרונים ניגון חדש בשם "לך ה' קיויתי", לעילוי נשמתו של רס"ל ידידיה אליהו הי"ד. הניגון פורסם בערוץ היוטיוב "בצלצלי שמע" וזכה לתגובות נרגשות מצד המאזינים.

רס"ל ידידיה אליהו הי"ד נמנה עם ראשוני הלוחמים בתמרון הקרקעי ברצועת עזה. הוא נהרג ביום שישי, י"ט במרחשון תשפ"ד, במהלך פעילות מבצעית על קדושת הארץ ועם ישראל.

בקליפ שעלה לערוץ נכתב: "לעילוי נשמת הקדוש החייל ידידיה אליהו הי"ד, שעלה בסערה השמימה".

במכתב שכתב לאביו זמן קצר לפני מותו, ביטא רס"ל אליהו את עולמו הרוחני והמוסרי: "ישבנו כמה חברים וחשבנו, אם כל דור הוא משהו חדש בעולם, אז במה אנחנו שדרוג של ההורים שלנו? והתשובה היא: חסידות - להתחדש, לשיר, לנגן, שיהיה חיות בעבודת ה'".