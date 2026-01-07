הרב משה אלחרר, רב מועצת שלומי, דחה את המנהג שלא לשתות מים בזמן "התקופה", כפי שמכונה המעבר בין רבעוני השנה בלוח העברי. בשיעור שפורסם בערוץ היוטיוב שלו, הבהיר כי מדובר במנהג המבוסס על ניחוש חסר כל שורש הלכתי.

הוא הסתמך על דברי הגאונים, כפי שהובאו באוצר הגאונים למסכת פסחים, לפיהם "ניחוש בעלמא הוא". לדבריו, "הגאונים עצמם דחו את הדבר, והרמב"ם לא הביא זאת בהלכה, וגם מרן השולחן ערוך לא הזכיר מנהג כזה - כי פשוט אין לו מקור בתלמוד".

עוד הוסיף הרב אלחרר, "בזמנם ראו שהעם נמשך אחרי אמונות רוחניות מוזרות, אז אמרו - שיאמינו, לפחות יחשבו על דברים עליונים. אבל היום ברוך ה', אנשים יודעים שהכול ישירות מול ריבונו של עולם. אין מלאכים שמכניסים רעל למים".

לדבריו, במקום להימנע משתיית מים טהורים, "עדיף לשתות מים נקיים וטבעיים מאשר לשתות משקאות ממותקים מלאים בחומרים מזיקים - זו הסכנה האמיתית כיום".