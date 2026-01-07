המחאה העממית נגד המשטר האיראני נמשכה בעוצמה גם במהלך היממה האחרונה והגיעה עד לבירת המדינה, טהראן.

המונים הפגינו בדרום הבירה בקריאות נגד המשטר, ובהן קריאות קשות נגד אנשי הדת, לוחמי הג'יהאד ופעילי השמאל במדינה.

המפגינים אימצו ציוץ של אלון מאסק ברשת "איקס" בו גינה את המשטר, והשתמשו בכינוי שהדביק למנהיג - "רוצח", בהתייחסות למנהיג העליון עלי ח'מינאי. אחד המפגינים תלה שלט במרכז העיר ובו הכיתוב "רחוב הנשיא טראמפ", כהבעת תמיכה בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

לפי דיווחי אופוזיציה מאיראן, נרשמו גילויי מרי חמורים במספר מוקדים ברחבי המדינה. באבדנאן שבמחוז אילאם דווח כי כוחות משטרה הצטרפו למורדים, ובמחוז כרמנשה הוצתו מבני ממשל. דיווחים נוספים מציינים כי בניין עיריית פרדיס במחוז כרג' הועלה באש.

במספר מחוזות נצפו הפגנות בהן נשמעו קריאות: "לא רוצים רפובליקה איסלאמית, רוצים את השאה. הצטרפו למהפכה של השאה ושל העם. זה הקרב הסופי. פהלאווי יחזור. תחי איראן, יחי השאה".