רגע הדריסה יהודה אהרוני, ערוץ 14

פרטים חדשים מתפרסמים היום (רביעי) על הדריסה הקטלנית שאירעה אמש במהלך הפגנת חרדים בירושלים, ובה נהרג הנער יוסף איזנטל ז"ל, בן 14, תושב שכונת רמות ותלמיד ישיבת אוהל תורה.

בתיעוד נראים עשרות צעירים חרדים מקיפים את האוטובוס ותוקפים את הנהג - שהתקשר למשטרה לדווח על התקיפה.

על פי עדים, המפגינים קראו בקול וספרו לאחור לקראת רגע שבו כולם יפרצו לעברו, ולאחר מכן הנהג האיץ ופרץ דרך ההמון ודרס את הנער.

יעקב זימברג, ששהה בזירה, סיפר לחדשות 12: "האוטובוס הגיע, חסמו אותו בחורים. הוא הזעיק עזרה, היה לו קול של ערבי. נגעו לו לווישרים, חסמו אותו ונתנו לו מכות על השמשה. הוא החליט משום מקום ללחוץ פול גז".

דובי כהן, עד ראייה, הוסיף "היו שם כמויות בחורים לפניו. הוא פשוט העיף משם כמויות של בחורים. ראיתי במו עיניים שני בחורים נגררים על הגלגל שלו".

כבאים מנסים לחלץ את גופת ההרוג מתחת לגלגלי האוטובוס דוברות כבאות והצלה ירושלים

עד ראייה נוסף סיפר "ירקו על הנהג, לא היה לו איך לצאת והוא נכנס בכל החרדים ודרס אותם. אני עפתי הצידה, היו שם עוד שלושה מתחת לאוטובוס. היה שם עוד רחוב, הוא דרס שם עוד שלושה אנשים ועכשיו יש שם ילד דרוס".

שי, שראה את האירוע מתרחש מול עיניו, תיאר כיצד סייע לשוטרים לעצור את הנהג. "נסעתי עם הקטנוע וחסמתי אותו. לאחר עשר שניות כבר השוטרים היו בתוך האוטובוס וניסו. נלחמנו עם הנהג והוא הרים עלינו ידיים".

במשטרה ממשיכים בחקירת האירוע. על פי החשד, נהג בקו 64 של חברת "אקסטרה" לשכונת רמות פגע בהולכי רגל ברחוב שמגר, המשיך בנסיעה ואז ברחוב אוהל יהושע פגע באיזנטל ז"ל, שנלכד מתחת לגלגלי האוטובוס. צוותי מד"א פינו לבתי חולים שלושה פצועים במצב קל כתוצאה מהדריסה.

מחקירה ראשונית עולה כי אחרי הדריסה נהג האוטובוס המשיך בנסיעה של כ-500 מטרים, כשהצעיר לכוד מתחת לאוטובוס. הנהג נעצר לחקירה וטען שניסה לברוח אחרי שהמפגינים חסמו את דרכו. הבעלים והמנכ"ל של חברת "אקסטרה" זומנו לשימוע במשרד התחבורה.

מהחברה נמסר "אנחנו מזועזעים מהאירוע ומבקשים להשתתף בצערה של המשפחה והקהילה, האירוע מצוי בחקירת המשטרה, והחברה משתפת פעולה באופן מלא ותעביר כל מידע שיידרש".

סיעת ש"ס הגיבה לאירוע הדריסה: "מזועזעים עד עמקי הנפש. המראות הקשים של נהג האוטובוס הנוסע בפראות בתוך המון אנשים, תוך שהוא גורר בחור עשרות מטרים הם מחרידים ומטלטלים ואסור שיעברו בשתיקה". יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופף מסר: "קורא למשטרת ישראל ולגורמי אכיפת החוק למצות את הדין בחומרה המקסימלית עם הנהג, ולבחון את כל כיווני החקירה".

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, הגיב גם כן על האירוע. "עברנו ערב עצוב וכואב מאד - באובדן חיים של נער חרדי ופצועים בפציעות קשות, בינוניות וקלות", כתב הרצוג בחשבון ה-X שלו. בדבריו שלח הרצוג את תנחומיו למשפחת ההרוג והוסיף: "הערב הכואב הזה חייב להיות קריאת השכמה לכולנו. זה הזמן לגלות אחריות, להוריד את גובה הלהבות ולעשות הכל כדי למנוע האסון הבא".

יוסף איזנטל בן ה-14 היה תלמיד ישיבת אוהל תורה והתגורר בשכונת רמות בירושלים. אביו, הרב שמואל איזנטל שימש כר"מ בישיבה בה למד. סבו הוא הרב אוריאל איזנטל, רבה של שכונת רמות ג'.