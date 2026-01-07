סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" מדווחת הבוקר (רביעי) כי עלי ארדסתאני, שהוגדר כ"סוכן מוסד", הוצא להורג לאחר שנמצא אשם בריגול למען ישראל.

על פי הדיווח, המשטר טען כי ארדסתאני גויס על ידי המוסד דרך אמצעי סייבר, וביצע משימות ריגול בתמורה לכסף והבטחות שונות.

עוד נטען במהלך פעולתו כמרגל, ארדסתאני העביר מידע רגיש, תמונות, וסרטונים ששילב עם משימות שונות שהוקצו לו. תמורת פעילותו, לכאורה, הוא קיבל תשלומים באמצעות מטבע דיגיטלי לאחר כל משימה. הוא פגש גורמים איראניים במקומות שונים, דרך אנשי המוסד, והעביר להם את המידע שנמסר לו.

נמסר כי בית המשפט העליון של איראן אישר את הוצאתו להורג של ארדסתאני.