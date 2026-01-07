האלימות בחברה הערבית: שלושה גברים כבני 50 נפצעו הבוקר (רביעי) באורח אנוש מירי על רקע פלילי בשפרעם. בתוך זמן קצר נקבע מותם. עד כה נרצחו 11 בני אדם בחברה הערבית מתחילת השנה.

חובש רפואת חירום במד"א בילאל ח'טיב ופראמדיק מד"א פאדי טנטורי, סיפרו: "קיבלנו דיווח על 3 גברים שנפצעו באירוע אלימות. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו 3 גברים שוכבים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות מירי בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".

מהמשטרה נמסר: "שוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי".

סכסוך משפחות ביישוב ערערה בנגב הוביל להירצחו של מחמוד ג'אסר אבו עראר בן 20. מחמוד, סטודנט לרפואה בגאורגיה, שב אתמול לארץ לחופשה. עשרה חשודים במעשה נעצרו.