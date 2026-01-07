אני בטוח שהם רוצים בטובתה של מדינת ישראל, הם רוצים בטובתם של יהודי התפוצות, הם רוצים בשלומם של יהודים בכל מקום שהם, הם רוצים בחוסן לאומי, בחוסן ביטחוני, בחוסן חברתי, הם רוצים במדינה החברה במדינות הנאורות בעולם, הם רוצים בטובתה של ישראל והם של ישראל.

ואז ניצבת השאלה הגדולה במלא עוזה ועוצמתה, במלא תמיהתה ובמלא חריפותה, מדוע חבורה מופקרת וחסרת אחריות זו פועלת בעיניים פקוחות לרווחה כדי להוכיח שהם לא של ישראל, שהם פוגעים בביטחון ישראל, שהם מסכנים יהודים בארץ ובעולם, שהם מספקים לבנות חבלה, חומרי נפץ, תחמושת לא קונבנציונאלית לשונאי יהודים בעולם.

גדולי האנטישמיים והמייחלים להשמדתה של מדינת היהודים מעל פני האדמה הניחו בצד את שנאת היהודים הקלאסית, ועברו לשנאת יהודים המורכבת ממלאכת הציטוט, ציטוט יהודים.

המקורות להבערת אש השנאה היהודית מגיעה כעת מראשי צמרת המדינה בעבר ובהווה, מה טוב יותר מלצטט ולהיאחז באמירות נוראיות של ראשי ממשלה בעבר, שרי ביטחון בעבר, אלופי צה"ל, וסתם הוגי דעות בעיני עצמם ואנשי רוח רעה המוציאים דיבתה רעה של מדינת ישראל ומבאישים ריחה בעולם.

חבורה מופקרת ומסוכנת זו מייצרת עלילות דם כנגד היהודים, היורים כתחביב בתינוקות פלשתינאים, המבצעים רצח עם, המדכאים, משפילים וטובחים בחפים מפשע, המבצעים הרעבה בעזה, הקוראים להושיב מפקדים ומדינאים על ספסל נאשמים בבית הדין הבינלאומי בהאג, המעודדים חרמות נגד מדינת ישראל, המספקים חומרי נפץ למפעל התעמולה האנטי יהודי הגדול בעולם.

חבורה מסוכנת ומופקרת זו מייצאת לעולם מציאות מדומה על "טרור המתנחלים" ומובילה למצג שווא בו קומץ פורעים שעימם חובה למצות את הדין, הם חזות המתיישבים היהודיים בחלקי מולדת, מסע השחרה מתוכנן ושיטתי, יצירת סימטריה בין טרור מוסלמי לקומץ פורעי חוק יהודים.

כשסנגורה של מדינת ישראל, פרופ' אלן דרשוביץ מנהל דיון עם פרופ' טארק מסעוד על המלחמה בעזה, הוא מנצח את פרופ' מסעוד בכל הפרמטרים ההיסטוריים והמשפטיים עד שפרופ' מסעוד שולף את הנשק הסודי, ציטוטים של ראשי הממשלה אהוד ברק, אהוד אולמרט, שר ביטחון בוגי יעלון המזמרים מתחת לכל עץ רענן ומעל כל במה כי מדינת ישראל מבצעת ג'נוסייד, אל מול ציטטום אלה ניצב פרופ' אלן דרשוביץ מבויש ונכלם.

אלה לא רק האנרכיסטים מהשמאל הרדיקלי המזינים את האנטישמיות, אלה בשר מבשרה של האליטה הישראלית, אלה מי שעד לפני רגע אחזו בהגה השלטון, אלה משתפי הפעולה עם הגרועים שבשונאי היהודים בעולם, אלה היוצרים דה לגיטימציה לצבא ולמדינה, אלה הם המשתפי"ם האידאולוגיים של האנטישמים בעולם.

אלה הם העמותות הממומנות בכספים עלומים ממדינות שאין מי יודע טיבן, אופיין ושנאתם לישראל, אלה הם אלופים במיל' שהשתבשה עליהם דעתם אך עבור השונאים הם עדיין גנרלים בצבא הכיבוש.

אלה הם המחזאים והסופרים, משוררי הדלות וחותמי עצומות הנהי והמספד על מר גורלם של העזתים האומללים הצפים באוהליהם מאימת הגשמים, אלה הם האוהבים את אויביהם יותר משהם שונאים את אחיהם, אלה הם מחוללי האנטישמיות בעולם המובילה לטרגדיות ואסונות ברחבי העולם.

בחברה ערכית מתוקנת, בחברה חפצת חיים, בחברה בה ברור מהו הטוב ומהו הרע, ראויים היו מחוללי האנטישמיות מתוכנו להישאר בירכתיים, בשוליים, להיות למשל ולשנינה, לרדת מהבמה הציבורית חפויי ראש, להיחתם לעד בחותם החרפה, להתבייש ולהכות על חטא, כל זמן שנשמה באפם.