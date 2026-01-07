נשיא לשעבר של העליון, אהרון ברק, הכריז קבל עם מגשר הגלילות שראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שולט לא רק בממשלה (כרשות המבצעת) אך גם בכנסת (כרשות המחוקקת) ועל כן הוא - הדיקטטור ואנחנו בגלל זה נתינים חסרי זכויות.

איזו ניתוח מבריק, איזו מבט חד וחודר לתוך המערכת! זה גדול יותר מאמירתו הקודמת על "הרוב הדורס".

אבל מה - באותו היום הציבה סיעת ש"ס אולטימטום ל"דיקטטור": או שהממשלה תעביר בזמן קריב ובעגלה את חוק הגיוס - או הסיעה לא תתמוך בתקציב, דהיינו - הממשלה תיפול. באותו הרוח פועלת גם סיעת יהדות התורה.

מסקנה אחד מזה: לא ראש הממשלה שולט בפועל בכנסת, ואפילו לא על הממשלה, אלא הסיעות הפרלמנטריות. לא ראש הממשלה, אלה חברי הכנסת מחליטים איזה חוקים יתקבלו במדינה, וקובעים את סדר עדיפות.

הרי מתנגדי נתניהו, הרל"בים" האגדיים בעצמם אומרים שהוא שבוי של שותפיו בקואליציה - סיעות חרדיות, סיעות ימין. אז איך אהרון ברק שהפך באחרונה ל"פרזנטור" של תנועת "הרל"ב" הגיע ל-"ביבי-הדיקטטור"?

למה בכלל צצה ההגדרה "דיקטטור" בנוגע למדינת ישראל? אם הכנסת כרשות מחוקקת, שולטת גם בממשלה כרשות מבצעת - אז היא הדיקטטורית? אולי בגדול השופט אהרון ברק צודק: אנחנו לא אזרחים בעלי זכויות, אנחנו אכן נתינים, גרים במדינה דיקטטורית, כבוד השופט פשוט טיפה טעה בכתובת?

אבל רגע - אולי אין כאן בכלל דיקטטורה, אולי זה הגדרה הגיונית ולגיטימית של רפובליקה פרלמנטרית (להבדיל מרפובליקה נשיאותית): הפרלמנט הוא זה שמרכיב את הממשלה אחרי בחירות. בישראל נשיא מעניק מנדט להרכבת ממשלה בהמלצת ראשי סיעות הבית, בארץ נשיא ממלא בנושא זה תפקיד תכסי, סמלי; לא משנה מאיזו מחנה נבחר הנשיא (גם על ידי הכנסת, דרך אגב) - הוא לא יכול להעדיף את איש מהמחנה שלו בניגוד לרצונם של סיעות הכנסת.

הפרלמנט בישראל הוא זה שתומך בממשלה בזמן כהונתה, מעביר את הצעות החוק של ממשלה - או מכשיל. הכנסת מסירה את תמיכתה בממשלה שבעצמה הרכיבה, ואז או מרכיבה ממשלה חדשה עם ראש ממשלה אחר, או מפזרת את עצמה יחד עם הממשלה - ושולחת את כולם לבחינה מחודשת אצל העם - שהוא בסופו של דבר הדיקטטור, הריבון. מה לא תקין בזה, מה לא דמוקרטי?

על סמך מה כבוד השופט בדימוס אהרון ברק מדביק לנתניהו את הכינוי "דיקטטור"? ברק שנים רבות היה שופט, גזר את גורלם של אנשים - איך לא מבחין בהליכים, לא רואה עובדות פשוטות?

אם יש לו בעיה עם זה שהכנסת במדינה מחליטה וקובעת - שיגיד. אולי נשנה את המשטר לנשיאותי.

מי כתב לאהרון ברק את "נאום הדיקטטור" שלו, מי הכריח אותו לקרוא את "אני מאשים" שלו מרום הגשר? הרי בסרטון רואים שהוא כמעט ולא מסיר את מבטו מהדפים שבידיו. זה לא נראה כמילים מהלב.

אם כבר מדברים על דיקטטורה: מי השליט האמיתי במדינה? השליט מי שכפופים לו הצבא, המשטרה, הפרקליטות. אנחנו יכולים לומר שנתניהו שולט בגופים אלה?

למי נשבעו נאמנות הגנרלים של צה"ל בקיץ 2023, לפני 7 באוקטובר, בעיצומו של המאבק על רפורמה משפטית? לשאלתם של העיתונאים המטכ"ל ענה בקצרה: במקרה של התנגשות בין הממשלה והכנסת מצד אחד - לבג"ץ, הצבא יתייצב לצידו של הבג"ץ, יתמוך בו. כולם שמעו זאת - ו"הדיקטטור" נסוג, עשה רברס, בלם את הליך החקיקה.

המשטרה ששנים חקרה את נתניהו, הפרקליטות שהעמידה אותו לדין - הוא שולט בהם?

שליט אמיתי - מי שממנה ומפטר כרצונו. נתניהו ראשי לעשות כן? הוא ביטל איזשהו פסק דין של רשות השופטת?

ומי דווקא פסל את החלטות של הרשות המבצעת, פסל בהינף ידו את החוקים שחוקקה הרשות המחוקקת? אולי לא שם אנחנו מחפשים את הדיקטטור, את הרודן?

דיקטטורה - זה לא שלטון יחיד; בדמוקרטיה עם בוחר את מנהיגו ל-4 או 5 שנים, מעניק לו סמכות להחליט - ובתום כהונתו שופט אותו בקלפי, או מאריך את המנדט - או שולח הביתה. דיקטטורה - זו שליטה ללא לקיחת אחריות ולא משנה יחיד שולט או קבוצת אנשים. אפילו בברית המועצות הבולשביקית ההנהגה נשאה באחריות על מעשיה והחלטותיה.

אני לא מאשים את בית המשפט העליון באקטיביזם שיפוטי, בכך שבודק גבולות, חורג קלות מהשגרה. דמוקרטיה היא מערכת חיי, נושמת, מתקדמת. כל רשות תמיד מנסה למשוך את השמיכה אליה, זה מצב טבעי בדמוקרטיה, מאבק מאוזן, לא מדאיג - כל עוד כל רשות פועלת באופן עצמאי, בלי לחצים מבחוץ, בלי שמישהו מסתורי מושך בחוטים. כל רשות יודעת שמשיכת יתר עלולה להזיק דווקא לה, ויודעת את הגבולות. בעבר שמענו כמה וכמה שופטי העליון שהזהירו בפני אקטיביזם משפטי מופרזת.

מי הגורם המסתורי הזה מאחורי "קמפיין הדיקטטור"? למה הוא לא יוצא לאור הזרקורים, לקדמת הבמה בריש גלי?

למה הגוף שבאמת מנהל מלחמת חורבן נגד ראש הממשלה הנבחר מסתתר מאחורי השופט?

האם הסיבה בכך שהגוף הזה כל כך קיקיוני שרוב העם מיד יפנה לו גב?

אולי פתאום יתברר שדווקא הגוף הזה בפועל שולט בכול כדיקטטור, שעה שאיש לא בחר בו - לא העם, לא הכנסת, אפילו לא וועדה כלשהיא. אולי יתברר שהאנשים הפעילים בגוף המסתורי - הם השנואים על חלק הגדול של העם. לכן הם נאלצים לבקש את עזרתו של כבוד השופט, מכניסים לפיו טענות שגויות - ובכך פוגעים בכבודה ובמעמדה של רשות השופטת בעיני העם.

ומדוע כבוד השופט מסכים לשתף איתם פעולה?