יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, התייחס למספר אירועים ביטחוניים וחברתיים, בהם דריסת נער חרדי במהלך הפגנה בירושלים, החזקתו של רן גואילי בידי חמאס בעזה, ורציחות נוספות בחברה הערבית.

פוגל פתח בהתייחסות לגואילי ואמר, "שמונה מאות עשרים ושלש ימים. אנחנו מחכים לרן גואילי. אני אמשיך להזכיר את זה בכל בוקר". לדבריו, שמע שוב את סיפור הגבורה של גואילי וחבריו, והוסיף, "אנחנו חייבים להחזיר אותו הביתה".

בהקשר להסכמים עם חמאס אמר, "חתמנו הסכם עם מנוולים, אבל גם עם מנוולים שחותמים על הסכם צריך לכבד אותו".

ביחס לאירוע הדריסה אמש בירושלים, פוגל תיאר, "הלכתי לישון אתמול עם התמונות הבלתי אפשריות האלה. של אוטובוס שנוסע וגורר נער מתחת לגלגליו". לדבריו, "לא יכול להיות שזה קורה במציאות שלנו", והוסיף כי ימתין לסיום חקירת המשטרה לפני שיזמן דיון בוועדה.

יו"ר הוועדה ציין כי בכוונתו ליזום דיון עקרוני באשר לאופן בידוד אזורי הפגנות, והבהיר, "הזכות להפגין קיימת, צריך לאפשר אותה, לא יכול להיות שהיא נגמרת ככה". לדבריו, יש למנוע כניסת כלי רכב לאזורים בהם מתקיימות הפגנות כדי להגן על חיי המשתתפים.

בהתייחסו לגל הרציחות בחברה הערבית אמר, "התעוררתי הבוקר עם ארבעה נרצחים כתוצאה ממלחמת חמולות וארגוני פשיעה". הוא הדגיש כי המאבק בפשיעה אינו יכול להצליח ללא מעורבות של הנהגה מקומית, וציין מניסיונו כראש רשות ביישוב ערבי כי מעורבות כזו הובילה לצמצום תופעות רצח ופרוטקשן.

לבסוף, התייחס פוגל למאבק בעונש מוות למחבלים ואמר כי מדובר בסוגיה "גם משפטית, גם אתית וגם ביטחונית", והדגיש כי מדובר בנושא מורכב מכל היבטיו.