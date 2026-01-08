השבוע, נקרא את פרשת "שמות". זוהי פרשה הפותחת תקופה חדשה אך קשה בהיסטוריה של עם ישראל - גזירות פרעה, השעבוד והחושך.

אך בתוך האפלה הגדולה, בוקע אור מכיוון בלתי צפוי. שתי נשים, שפרה ופועה, המיילדות העבריות, עומדות מול האימפריה החזקה בעולם ומול הצו האכזרי "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו", ומחליטות אחרת. התורה מעידה עליהן במשפט שמהדהד אלפי שנים: "ותחיינה את הילדים". הן לא רק נמנעו מלהרוג, הן העניקו חיים, סיפקו מזון ומים, ודאגו לקיומם של התינוקות.

אלפי שנים חלפו מאז אותה דרמה על גדות הנילוס, ואנחנו בפתח שנת 2026. העולם השתנה, הטכנולוגיה התקדמה, אך למרבה הצער, המאבק על חיי התינוקות טרם הסתיים. אמנם אין היום פרעה שגוזר להשליך תינוקות ליאור, אך ישנו "פרעה" חדש, אכזר לא פחות: המצוקה הכלכלית ויוקר המחיה המאמיר.

היא לא תצטרך לבחור בין בית לתינוק - אם תבחרו לתרום לה בית חם.

מדי שנה, אלפי נשים בישראל מוצאות את עצמן בצומת דרכים קורע לב. הן רוצות את הילד שבבטנן, הן חולמות לחבק אותו, אך המקרר הריק, המשכנתא החונקת וחוסר הביטחון הכלכלי לוחשים באוזניהן שאין ברירה אלא לוותר. שם, בדיוק בנקודת השבר, נכנסת לתמונה אגודת "אפרת". האגודה, שממשיכה בדרכן של המיילדות, פועלת היום מתוך שליחות: להגיע לעוד ועוד נשים ולהעניק להן את הכוח לבחור בחיים.

פרויקט "בית חם": מעטפת של אהבה בעידן המודרני

אחד המיזמים המרגשים והחשובים ביותר של אפרת, אשר עומד במרכז שבוע ההתרמה השנתי המתקיים סביב פרשת שמות, הוא פרויקט "בית חם".

פרויקט זה מיועד לאותן נשים שנזרקו מביתן או עומדות בפני סכנת סילוק מיידית, אך ורק בשל ההריון. הלחץ המופעל עליהן הוא פסיכולוגי וכלכלי כאחד: "תעשי הפלה, או שתצאי לרחוב". במצב כזה, רוב הנשים נכנעות מתוך פחד וחוסר אונים.

במסגרת התוכנית, אגודת אפרת משכנת את הנשים בדירה יעודית, בהן הן זוכות לליווי צמוד של צוות מקצועי, המעניקים מעטפת תומכת החל משלבי ההריון ועד תקופה של עד כשנה לאחר הלידה. תקופת חסד המאפשרת לאם הטרייה להתמקד בהבאת חיים לעולם מתוך רוגע, תוך רכישת כלים לבניית עתיד עצמאי. היעד הוא להבטיח כי ביום צאתן הן תעמודנה על רגליהן בכוחות עצמן, מצוידות ביכולת להתפרנס בכבוד ולהעניק לתינוקן יציבות וביטחון.

בתרומה אחת, אתם הופכים מצופה מהצד - לשותפים בהצלת נפשות.

היעד: להגיע לכל אישה

בשנת 2026, אגודת אפרת מציבה לעצמה יעד שאפתני אך הכרחי: לא להשאיר אף אישה מאחור. הפעילות מתרחבת כל העת מתוך הבנה שישנן עדיין נשים רבות שקולן אינו נשמע, נשים שחוששות לפנות לעזרה או שאינן מודעות לכך שיש מי שיעמוד לצידן ברגע האמת.

המסר שיוצא היום מאגודת אפרת: הכסף לא יהיה החסם לחיים. המערך המתקדם של האגודה, המשלב מתנדבות מסורות בכל הארץ, פועל יום ולילה לאתר מצוקות בזמן אמת ולהושיט יד. הרצון הוא לאפשר לכל אישה, תהיה סיטואציית חייה אשר תהיה, את הפריבילגיה הבסיסית - להקשיב לצו ליבה וללדת. זוהי מלחמה על התודעה ועל האפשרות לבחור בחיים מתוך עוצמה ולא מתוך חולשה.

השבת של התינוקות

השבת הקרובה, פרשת שמות, היא "שבת אפרת". זוהי השבת שבה הפסוק "ותחיינה את הילדים" מפסיק להיות סיפור היסטורי והופך לציווי אקטואלי.

העלות של הצלת ילד - חבילת סיוע הכוללת מיטה, עגלה, אמבטיה, ציוד ראשוני ומזון למשך שנתיים, היא ההבדל הדק שבין חיים לבין הפסקתם. פרויקט "בית חם" הוא חוד החנית של המאמץ הזה השנה. הוא בא לומר לכל אישה שמתלבטת: את לא לבד. אנחנו, עם ישראל, נהיה ה"בית החם" שלך. הגב שיאפשר לך להיות אמא.

כשאנחנו קוראים השבת על שפרה ופועה, בואו נשאל את עצמנו: איפה אנחנו בסיפור הזה? האם אנחנו עומדים מנגד, או שאנחנו שותפים למעשה ההצלה? התרומה לאגודת אפרת היא ההזדמנות של כל אחד ואחת מאיתנו להיות "מיילדת" מודרנית. להושיט יד, לפתוח את הלב, ולוודא שגם השנה, אף תינוק לא יאבד בגלל מצוקה כספית.

עוד תינוק יכול להיוולד - בזכות תרומה אחת, של מישהו כמוך.

חגי גולדשמידט, מנכ"ל אגודת אפרת