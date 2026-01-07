העיתונאית שירית אביטן כהן שיגרה מכתב התראה לפני תביעה לארגון המחאה 'אחים לנשק', בעקבות סרטון שפרסם הארגון ברשת X שבו הוצגה כחלק מ"מכונת רעל שמפיצה קונספירציות".

הסרטון פורסם כחלק מקמפיין גיוס תרומות של הארגון, וכלל בין היתר את תמונותיהם של אנשי ימין מוכרים בהם יותם זמרי, אראל סגל, פרופ' משה כהן אליה, ושירית אביטן כהן.

בסרטון נאמר: "שנתיים שמכונת הרעל מפיצה קונספירציות על אנשי המחאה שהייתה בגידה מבפנים, כשבפועל כולם יודעים - מי שלקחו עשרות אלפי דולרים כל חודש מקטאר המממנת של חמאס היו היועצים של נתניהו".

תחילה הגיבה אביטן כהן בציוץ בו כתבה: "לאחים לנשק יש בדיוק שעה להסיר את תמונתי מהקמפיין שלהם לפני תביעה". לאחר שהסרטון נותר באוויר, שיגרה מכתב רשמי באמצעות אחיה, עו"ד חן אביטן.

במכתב נכתב כי הארגון "מצא לנכון להתיר את דמה של מרשתי, להשחיר את פניה, הכל באופן שיקרי ומרושע ובידיעה שהנו נטול כל בסיס עובדתי". עו"ד אביטן ציין כי "מרשתי מעולם לא טענה שהייתה או ישנה 'בגידה מבפנים' ולפיכך כל יחוס של מכונת רעל למרשתי מקורן בכזב ובשקר".

עם זאת, הבהיר כי מרשתו עומדת מאחורי עמדתה כי הארגון פגע בביטחון המדינה: "אכן, מרשתי כמו חלק גדול בציבור בישראל סבורה כי ארגון 'האחים לנשק' פגע בביטחון המדינה ובחוסן הלאומי שעה שקרא מעל כל במה אפשרית לסרבנות ולאי גיוס לצה"ל. אין ולא יכול להיות חולק, כי האויב שצפה בנו כל העת ועל כך יש רישומים שנתפסו, חזה בחולשת מדינת ישראל, בין היתר, נוכח קריאותיכם וניצל אותה עד תום".

עוד נכתב כי "במעשים המתוארים לעיל יש משום הוצאת דיבה והתרת דמה של מרשתי", וכי היא מתכוונת למצות את זכויותיה המשפטיות.

במכתב הדרישה צוין כי אביטן כהן דורשת להסיר את הסרטון, לפרסם התנצלות, ולשלם פיצוי בגובה 80,000 ש"ח. כן נמסר כי אם לא תיענה הדרישה תוך 48 שעות, תוגש תביעה משפטית, והסכום הנתבע יועמד על 160,000 ש"ח - הסכום המרבי הקבוע בחוק בגין פרסום לשון הרע במזיד.