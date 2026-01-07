שר החינוך הודיע כי פרס ישראל באמנות הפלסטית, ציור, פיסול וצילום לשנת תשפ"ו יוענק לאמן הבין-לאומי יעקב אגם.

טקס הענקת הפרס ייערך במוצאי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.

ועדת הפרס ציינה כי פועלו של אגם משתרע על פני שבעה עשורים ומהווה תרומה משמעותית לאמנות הישראלית והבין-לאומית.

לדבריה, הוא פרץ את גבולות האמנות הפלסטית "כפי שהייתה מוכרת", והביא לחידוש שפות אמנותיות כמו אמנות קינטית ואמנות אופטית (Op Art).

עוד נמסר כי האלמנט החדשני המרכזי ביצירתו של אגם הוא "רעיון השינוי הפנימי - הן בגוף היצירה עצמה והן מנקודת מבטו המשתנה של הצופה". היצירות משלבות תנועה, צבע, מוזיקה וחלל, ומשקפות מציאות דינמית ומשתנה תדיר.

אגם נולד בראשון לציון בשנת 1928. הוא למד בילדותו ב"חדר" ובהמשך באקדמיה לאמנות בצלאל בירושלים, ובאקדמיות בציריך ובפריז, שם התגורר מאז שנות ה-50. כבר בשנות ה-20 לחייו נחשב לחלוץ בתחום האמנות החזותית האופטית.

בין יצירותיו הבולטות: מזרקת "מים ואש" בכיכר דיזנגוף, טכניקת ה"אגמוגרף", שיטת כתיבה בשם "אגמילים", ותוכנית לחינוך חזותי שפיתח בשיתוף מכון ויצמן.

הוא הציג במוזיאונים חשובים ברחבי העולם, בהם מוזיאון גוגנהיים בניו יורק ומוזיאון לאמנות מודרנית בפריז.