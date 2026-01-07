על הבחירה של יאיר גולן להציב בקדמת המפלגה את מובילי מחאת קפלן, משה רדמן, עמי דרור ואחרים, שוחחנו בערוץ 7 עם האסטרטג רוני רימון הסבור כי גולן נוקט בצעד אסטרטגי נכון בבחירתו זו.

"הוא עושה את הדבר הנכון. הוא מייצב את עצמו כמפלגת שמאל בלי להתנצל ורוצה לחזק את התדמית הזו", אומר רימון. "במהלך הזה הוא רוצה לנכס לעצמו את מחאת קפלן, ועל ידי זה שהוא לוקח אנשים שהיו מראשי ההפגנות וסמל להתנגדות לשלטון הנוכחי, הוא רוצה לגרום לכך שחלקים ניכרים מהמוחים יבואו אליו. מבחינה אסטרטגית זו החלטה מאוד נכונה".

עוד מוסיף רימון ומציין כי במהלך זה מבקש יאיר גולן לרענן את הרשימה מאחר ו"הוא עתיד לקבל בשמונים אחוז את חברי הכנסת הקיימים ואת הח"כים שהיו למרץ ואולי חידוש אחד או שניים. הוא רוצה לומר שהוא חי קיים בועט ומרענן. מבחינתו אסטרטגית זה נכון".

לשאלתנו אם לעובדת הירידה בהיקף ההפגנות לא אמורה להיות השפעה על האטרקטיביות של ראשי המוחים והמפגינים, משיב רוני רימון ואומר כי גם אם מספר המפגינים ירד עדיין ההילה שהייתה להפגנות ולמפגינים נותרה ומדובר באנשים שפרסומם הציבורי נובע מאותן הפגנות.

"ניסיון העבר מוכיח שלקראת הבחירות יש נטייה למצביעים נגד נתניהו להתמקד אצל מי שמוביל את הגוש. כרגע זה בנט, וגם אם בסקרים יש למפלגת 'הדמוקרטים' 12 מנדטים תהיה התכווצות, ויאיר גולן רוצה לעבות את המחנה שלו כדי שגם אחרי ההתכווצות יישארו לו מספיק חברי כנסת ולא יקרה תרחיש דומה למה שקרה בפעם הקודמת כשמרצ נמחקה. אז אמנם אין סיכוי שהמפלגה הזו תימחק, אבל היא תצטמצם והוא רוצה לקחת תוספת כדי שגם אחרי הצמצום תישאר שם תוספת".

עוד שאלנו את רימון אודות סוג השיח המשתלח והברוטאלי של אותם ראשי מוחים, שיח הגובל בהסתה ואולי אפילו מעבר לכך כאשר נשמעות קריאות ברוח 'נמחה את זכר נתניהו מעל האדמה' וכיוצא באלה, האם שיח שכזה עדיין אטרקטיבי פוליטית בעידן שבו מדברים על שיח של אחדות, על ימים של אחרי מלחמה?

"יאיר גולן הוא סוג של אותו דבר. הסגנון שלו מאוד מאוד בוטה. הוא לא בוחל במילים מאוד קשות", אומר רימון המזכיר את את התבטאותו של גולן בדבר הרג תינוקות כתחביב. מול אמירות אלה של יאיר גולן, אומר רימון "האמירות הכי חמורות של האנשים הללו מתגמדות. זה סוג של שכפול של יאיר גולן. בסקרים רואים שהוא מקבל הרבה מנדטים, וזה אומר שיש קהל גדול שאוהב את הבוטות הזו. הוא הרמבו של השמאל ואנשים אוהבים את זה".

רימון מעיר כי הבוטות, מסתבר, מוצאת חן גם בעיני מצביעי ימין ולא רק בעיני מצביעי שמאל והתמיכה בבן גביר מעידה על כך.

"בשנים עברו השמאל נתפס כרך יותר והנה מגיע יאיר גולן, אדם אמיץ שהיה אגרסיבי בתפקידיו בצבא וניתן לשער שהוא יהיה אגרסיבי אם הוא יהיה בתפקיד ביטחוני, הוא מדבר בצורה אגרסיבית ובוטה ובשמאל אומרים שהנה סוף סוף יש מישהו שנותן פייט לימין וכעת הוא משכפל את עצמו על ידי הבאת אנשים כמו רדמן וחבריו".