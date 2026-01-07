הטכנולוגיה שמשנה את כללי המשחק

באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, לראשונה בישראל הושק מותג CowFree מבית שטראוס שמבוסס על חלב ,BLG הזהה בהרכבו לאחד מהחלבונים המצויים בחלב פרה. ההרכב הייחודי מאפשר משקה פרווה בכשרות מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מהו החלבון? כיצד הוא משפיע על חוויית השתייה? ואיך נכנסת הטכנולוגיה לכל הסיפור? כל המידע שרציתם לדעת בכתבה שלפניכם.

CowFree, הקטגוריה החדשה שמהווה פריצת דרך משמעותית בעולם המזון, היא ביטוי מוצרי לחזון של שטראוס להזין ולטפח עתיד טוב יותר בכך שמנגישה את המומחיות בעולמות טכנולוגיות המזון למגוון צרכנים. המוצר הראשון בכשרות מהדרין הוא משקה המבוסס חלבון BLG שמיוצר בטכנולוגיית התססה מדייקת, המאפשרת ייצור חלבון הזהה בהרכבו לאחד מהחלבונים המצויים בחלב פרה, שאינו מן החי וללא לקטוז. מכיוון שמדובר בעולם חדש שהושק לראשונה בישראל, נדרשת היכרות מעמיקה שתספק את כל המידע אודותיו ותענה על כל השאלות שעולות מאז ההשקה.

מה הבשורה הגדולה ב CowFree -ששונה מתחליפי החלב האחרים שקיימים בשוק?

הסוד טמון בתהליך ייצור חדשני המפיק משקה שאינו על בסיס סויה, שיבולת שועל או שקדים.

משקה CowFree החדש מבוסס על חלבון BLG שהוא אחד החלבונים הקיימים בחלב ומופק בתהליך חדשני שאינו מן החי. המשקה בתוספת סידן ועם חלבון איכותי המכיל את כל חומצות האמינו החיוניות. מדובר בבשורה מהפכנית ושונה מתחליפי החלב המוכרים. חשוב לציין שמכיוון שהחלבון במשקה זהה לאחד מחלבוני החלב, הוא אינו מיועד לאלרגיים לחלב.

איך מייצרים משקה שעושה שימוש בחלבון הזהה לאחד מחלבוני החלב והוא עדיין פרווה?

זה קורה בתהליך הנקרא התססה מדייקת. השלב הראשון הוא התבססות על שנים של מחקר, במהלכו הצליחו מדענים ליצור בעצמם במעבדה מקטעDNA , קוד גנטי שהוא מעין "חוברת הוראות הפעלה" ענקית שמנחה כל תא ותא אילו חלבונים לייצר, שמנחה לייצור חלבון ה- BLG. בשלב השני השתילו המדענים את אותו רצף גנטי שפיתחו בתוך גנום של פטריות. כך, הם לימדו אותן למעשה לקחת את הוראות ההפעלה של ה- DNA ולייצר בעזרתן חלבון שזהה בהרכבו לחלבון ה BLG-שנמצא בחלב. בזכות השימוש בפטריות, אפשר לייצר את החלבון לא מן החי.

בשלב השלישי מכניסים את הפטריות שבהן הושתל ה- DNA החדש לתוך מכלי התססה בתנאים אידאליים ובתהליך מבוקר כדי שייצרו את החלבון. זהו תהליך התססה מסורתי, שלאחריו מנקים ומפרידים את החלבון מהפטרייה כדי שבסופו של דבר יישאר חלבון BLG מרוכז ונקי. לכן גם המשקה שמתקבל, על אף הרכבו הייחודי עם אחד מהחלבונים המצויים בחלב פרה, הוא עדיין פרווה.

אם מדובר בהרכב של אחד מחלבוני חלב הפרה, זה אומר שבעלי אלרגיות לא יכולים לצרוך אותו?

מי שאלרגי לחלב אכן לא יכול לצרוך את המשקה שמבוסס על חלבון הזהה בהרכבו לאחד מחלבוני חלב הפרה. לעומת זאת, אנשים שרגישים ללקטוז יוכלו ליהנות מהמשקה החדש ולאפשר לעצמם את החוויה הזאת בכשרות מהודרת.

איך מומלץ לצרוך את המשקה החדש?

איך שרוצים! בדיוק כמו שצורכים חלב, ניתן לשתות אותו בפני עצמו, להוסיף אותו לקפה הפרווה שלכם, להכין איתו שוקו פרווה, לשלב אותו בקינוחים ומנות וליהנות בכל שלב מחוויית צריכה טעימה ומפתיעה. המשקה החדש נמכר בחנויות וברשתות וניתן למצוא אותו במדפי הקירור.

מה מביא את יטבתה מבית שטראוס לייצר את מוצרי ?CowFree

כחברת המזון מובילה בישראל, אנחנו מחויבים להמשיך להפתיע ולרגש עם מוצרים טעימים וחדשניים הקטגוריה החדשה הינה חלק משורת מהלכים חדשניים שמובילה שטראוס בתקופה הזאת. ההשקעה שלנו בטכנולוגיות מזון מתקדמות והיכולת להפוך אותן למוצרים נגישים למגוון קהלים, מבטאות את המומחיות ואת החזון שלנו. כך, הקטגוריה החדשה מאפשרת חוויית צריכה ייחודית גם לקהלים שומרי כשרות שלא יצטרכו לחשב את הזמן עד הקפה הבא, לציבור הרגיש ללקטוז ולאנשים שמעדיפים מוצרים שאינם מן החי. כל אחד יכול למצוא את העדפה שלו בצורה שהטכנולוגיה מאפשרת.

המוצר אינו מתאים לאלרגיים לחלב