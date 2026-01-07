ח"כ אוהד טל, שיזם השבוע את כנס ההוקרה למשפחות פורום הגבורה ופורום תקווה בכנסת, דוחה בראיון לערוץ 7 את הביקורת מצד מתנגדי הממשלה ובראשם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שטענו כי הכנס יצר כביכול הפרדה בין משפחות שכולות מימין ומשמאל.

"האירוע שקיימנו השבוע הוא אירוע הצדעה לאנשי פורום הגבורה ופורום התקווה - אנשים אצילי נפש ששמו את הכאב הפרטי שלהם בצד, הרימו את הרוח, הרימו את המבט מהפרטי אל הלאומי וקראו למדינת ישראל לחתור לניצחון ולהכרעת חמאס. אני לתומי חשבתי שהכרעת חמאס וניצחון על אויבינו זה לא עניין של ימין או שמאל, אלא אינטרס של כל עם ישראל", אמר טל.

לדעתו "רק אנשים חסרי ערכים, כמו נפתלי שמכרו את נשמתם לשמאל, יכולים לנסות להפוך את הדבר הזה לפוליטי. אין אנשים במדינת ישראל שראויים להכרה ולהוקרה כמו אנשי פורום הגבורה ופורום התקווה, ואני גאה בכנס שעשינו".

לטענה שהכנס יצר הפרדה בין משפחות שכולות השיב "לא בדקנו איזו משפחה נכנסת ואיזו לא. היו שם משפחות שתקפו את הממשלה ואנחנו כיבדנו כל מי שהגיע. לא בדקנו אם מישהו תומך בממשלה או מתנגד לה. זה ניסיון נאלח לעשות פוליטיזציה על גב המשפחות.

כשבשנתיים האחרונות האופוזיציה עשתה אין סוף כנסים עם מטה החטופים - אף אחד לא פצה פה. הצביעות נוזלת מהאוזניים. גם לפורום הגבורה ולפורום התקווה ראוי לעשות כנסים בכנסת ולהכיר בפעילות המדהימה שלהם", סיכם.