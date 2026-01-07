בית הכנסת "עזרת אחים" במזרח נס ציונה ניצב בפני סכנת פינוי והריסה, בעקבות דרישה שהגישה רשות מקרקעי ישראל לעמותה המפעילה את המקום.

בית הכנסת, שפועל ברציפות למעלה מ-70 שנה, משמש מוקד תפילה וקהילה ותיק, והודעת הפינוי עוררה התנגדות חריפה מצד המתפללים ותושבים רבים.

פניית בית הכנסת לרמ"י

בעקבות הדרישה, פנתה העמותה למנהל רמ"י יעקב קווינט באמצעות עו"ד דורון רדעי, בדרישה לעצור את ההליך ולהיכנס לגישור מיידי עם כלל הגורמים. העמותה מדגישה כי בית הכנסת פועל ברציפות מאז שנות ה-50 ומוכר כמבנה ציבור במערכות העירוניות של נס ציונה.

לטענת העמותה, מדובר במוקד דתי וחברתי מרכזי לתושבי האזור, הפועל באישור העירייה והרבנות לאורך עשרות שנים.

עוד נטען כי לאורך השנים הושקעו משאבים רבים בפיתוח, שיפוץ ואחזקת המבנה, וכי נצברו זכויות בפועל למתפללים ולעמותה - לרבות זכויות דיירות מוגנת. העמותה מציינת גם את ההיבט ההלכתי, לפיו אין להרוס בית כנסת לפני בניית אחר תחתיו.

בית הכנסת עזרת אחים בנס ציונה צילום: ללא קרדיט

למכתב צורפו תמונות מהמערכת העירונית (GIS) שבהן המבנה מסומן כ"מבנה ציבור", וכן עצומה מודפסת עליה חתמו עשרות מתושבי נס ציונה בדרישה לשמר את בית הכנסת ולהימנע מהריסתו.

ברשות מקרקעי ישראל אישרו כי נשלחה דרישת פינוי, וציינו כי "בית הכנסת יושב בחלקו על תוואי דרך שהעירייה ביקשה לסלול בדחיפות".

עוד הוסיפו כי "בחודש ספטמבר 2025 נשלחה לעמותה הודעה לפיה עליה להציג מסמכים על מקור הזכויות במקרקעין. עד כה לא הוצגו מסמכים כלשהם, וגם ברמ"י ובעמידר לא אותרו מסמכים".

ברמ"י ציינו כי "בשל רגישות הנושא טרם הוגשה תביעה, ולאחרונה הגישה העמותה בקשה לעירייה להקצאת קרקע חלופית, ורמ"י מקווה שהן יגיעו להסכמות ולא יהיה צורך בתביעה".

עו"ד דורון רדעי מסר: לא מדובר בעוד מבנה אלא בלב פועם של קהילה שלמה, מקום של תפילה, זיכרון ושייכות עבור דורות של תושבי נס ציונה. אנו קוראים לעצור לרגע ולמצוא פתרון מכובד שיעלה בקנה אחד עם ההלכה היהודית והמשפט הישראלי גם יחד".