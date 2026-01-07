אגף החשב הכללי במשרד האוצר, בראשות יהלי רוטנברג, השלים הלילה (רביעי) הנפקה בין-לאומית בהיקף של 6 מיליארד דולר, באמצעות שלוש סדרות חדשות של אגרות חוב דולריות לטווחים של 5, 10 ו-30 שנים.

המרווחים שנקבעו עמדו על 90, 100 ו-125 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלת ארה"ב בהתאמה. המרווח המשוקלל של ההנפקה עמד על כ-102 נקודות בסיס - ירידה של כ-34% לעומת ההנפקה הדולרית הקודמת בשנת 2024, אז עמד המרווח על 154 נקודות בסיס.

הביקושים הסתכמו בכ-36 מיליארד דולר - פי שישה מהסכום שהונפק בפועל. לדברי משרד האוצר, נתון זה מעיד על אמון גבוה של משקיעים בין-לאומיים בכלכלת ישראל, למרות האתגרים הביטחוניים והכלכליים.

את ההנפקה ליוו הבנקים Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs ו־JP Morgan, ששימשו כחתמים. לצורך הגיוס התקיימו מפגשי משקיעים בארה"ב, אסיה ואירופה, בהובלת רוטנברג, סגנו גיל כהן, וצוות יחידת ניהול החוב הממשלתי.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר: "מהלך הגיוס המוצלח של מדינת ישראל בשווקים הבין-לאומיים, שזכה לביקושים גבוהים מצד משקיעים מוסדיים מכל רחבי העולם, משקף את חוסנה של כלכלת ישראל ואת הניהול הכלכלי האחראי שאנו מיישמים בשנים האחרונות וזוכה לאמון השווקים. תודה גדולה לחשב הכללי, יהלי רוטנברג, ולצוותו על עבודה מאומצת ומקצועית באופן יוצא דופן. זהו צעד משמעותי התומך בהמשך ניהול אחראי ויציב של הכלכלה הישראלית".

רוטנברג התייחס לתוצאות ואמר: "תוצאות ההנפקה משקפות חזרה לרמות המרווחים שקדמו למלחמה, ומעידות על אמון גבוה של המשקיעים בכלכלת ישראל. היקף ההנפקה תומך בצרכי המימון של מדינת ישראל לשנת 2026 ומהווה רוח גבית משמעותית גם לשוק המקומי. התוצאות הללו משקפות את החוסן והעוצמה של כלכלת ישראל, גם בתקופה מאתגרת. בהנפקה השתתפו כ־300 משקיעים שונים מלמעלה מ־30 מדינות, ובהן גם מדינות עימן חתמה ישראל על הסכמי אברהם, דבר המעיד על התרחבות והעמקת בסיס המשקיעים הבין־לאומי של המדינה. בנימה אישית, לקראת סיום כהונתי כחשב הכללי, חשוב לי לציין כי ההנפקה הזו מסכמת תקופה חסרת תקדים של עשייה מקצועית ואינטנסיבית, ומבטאת את היכולת של מדינת ישראל לפעול בהצלחה גם בתנאי אי־ודאות".

סגן בכיר לחשב הכללי, גיל כהן, הוסיף: "מדינת ישראל הצליחה לגייס חוב בעלות הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות תוך המשך תמיכה באסטרטגיית ניהול החוב הממשלתי, ובפרט בגיוון מקורות המימון והרחבת בסיס המשקיעים שמהווים גורם חשוב בניהול חוב אחראי שמאפשר את מימון פעילות הממשלה בצורה יציבה גם בתקופות מאתגרות".