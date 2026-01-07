חבר מועצת העיר ירושלים, יוסי חביליו, פרסם פוסט שבו הוא מתרברב בהצלחה למנוע את הקמת מקווה ענק בשכונת גבעת משואה.

בפוסט, חביליו טוען כי מדובר בהישג משמעותי עבור התושבים.

הישג בגבעת משואה, המקווה הענק לא אושר!

"חברת המועצה לורה ורטון, ואני, ליווינו את התושבים במאבקם כנגד הקמת המקווה ואף הגשנו התנגדות בעצמנו. לא היתה לנו התנגדות להקמת בית כנסת רגיל כפי שהיה בתכנית המקורית, אבל רוב התושבים בשכונה ואף אנחנו סברנו שאין מקום למבנה גדול של 4 קומות עבור בית כנסת גדול ומקווה, גם מבחינה תכנונית ותחבורתית וגם מבחינת שמירת אופי השכונה כשכונה ליברלית", כתב.

"נציין שכאשר הנושא, יחד עם תכנית דומה בשכונת רמת מוצא, נדון לפני כחודש בוועדת הכספים בדיוני התקציב, אנחנו באיחוד הירושלמי, היינו היחידים שהתנגדנו לאישור התקציב, דבר שעורר סערה.

נמשיך להיאבק על שמירת צביון הליברלי של השכונות כחלק מהרצון לשמור על הציבור הליברלי בירושלים".