"צעד מגונה": פולארד נגד האיזוק האלקטרוני לפעילי ימין באדיבות חוננו

המרגל הישראלי יהונתן פולארד, פרסם היום (רביעי) סרטון הוא יוצא בחריפות נגד השימוש באזיקים אלקטרוניים כלפי פעילי התיישבות ונוער הגבעות.

התגובה התפרסמה בעקבות האירוע התקדימי השבוע בו נחתם צו מנהלי המחייב פעיל ימין לענוד אזיק אלקטרוני למעקב אחר תנועותיו.

עבור פולארד, השימוש באמצעי זה הוא אישי וכואב. "הדבר הציף אצלי זיכרונות רעים מאוד", פתח פולארד את דבריו, כשהוא מתייחס לתקופת השחרור על-תנאי שלו בארצות הברית. "נאלצתי לשאת מכשיר כזה במשך חמש שנים כשהייתי תחת שחרור על תנאי בניו יורק. אני מוצא את הטקטיקה הזו מגונה ובלתי מתקבלת על הדעת".

בדבריו, הצביע פולארד על מה שהוא רואה כאכיפה בררנית ומוסר כפול מצד מערכת הביטחון. הוא הציג השוואה בין היחס למתיישבים לבין היחס לקבוצות אחרות: "אני רוצה לשאול שאלה פשוטה: כמה מהאנרכיסטים הישראלים שמשבשים את החיים באופן קבוע ביו"ש ומאיימים על החיילים שלנו עונדים אזיקים אלקטרוניים? התשובה היא אפס".

פולארד המשיך והשווה את המצב למחבלים ששוחררו בעסקאות חטופים: "כמה מהמחבלים הערבים ששוחררו זה עתה בעסקאות החטופים עונדים אזיקים אלקטרוניים? אני אענה גם על זה: אפס. אבל ראוי שנוער הגבעות שלנו, החלוץ שלנו בשטחים, יענוד אזיקים?".

"הנה ההצעה שלי למשטרה, לשב"כ ובעיקר לצבא: למה פשוט לא תחסלו את בעיות הטרור ביו"ש?", תהה פולארד. "אולי אז לא יהיו לנו פעולות של אזרחים שלוקחים את החוק לידיים כדי להגן על חייהם, על הקהילות ועל החוות".

הוא האשים את הממשלה, הצבא ומתאם פעולות הממשלה בשטחים בחוסר רצון או חוסר יכולת להכריע את האויב, וטען כי במקום לפתור את הבעיה, הם בוחרים "לשים אזיקים על האנשים שלנו".

בסיום דבריו הציע פולארד פתרון רדיקלי: "במקום לשים אזיקים, תוציאו את כל גורמי הטרור החוצה. תשלחו אותם ל'גן העדן הסלפי' שלהם בסוריה. כך לא נזדקק לאזיקים אלקטרוניים, ולא נצטרך ללכת יותר ללוויות".