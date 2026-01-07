חבר הכנסת יונתן משריקי, יו"ר ועדת הבריאות לשעבר, שלח היום (רביעי) מכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כץ, בו הוא מתאר ליקויים חמורים באספקת מזון לעצורים חרדים בבסיס הכליאה 416 (כלא 10).

המכתב נשלח בעקבות ביקור שערך משריקי בבסיס אתמול, במהלכו נפגש עם שלושה בחורי ישיבות שנעצרו על רקע אי-הסדרת מעמד בני הישיבות. העצורים העלו טענות קשות על היעדר אספקה סדירה של מזון כשר למהדרין.

לפי עדות העצורים, במשך שלושה ימים רצופים לא הובא להם מזון כשר למהדרין, למרות שביקשו זאת מפורשות. העצורים, המקיימים אורח חיים חרדי, נותרו לעיתים ללא מענה תזונתי בסיסי.

ח"כ משריקי הדגיש בפנייתו כי מדובר במצב בלתי מתקבל על הדעת המהווה פגיעה בזכויות העצורים. הוא ציין שהזכות למזון היא זכות יסוד המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המבטיח הגנה על חייו וכבודו של כל אדם.

משריקי הזכיר גם פסיקת בג"ץ שקבעה כי על המדינה מוטלת החובה להחזיק עצורים בתנאים הולמים, כולל אספקת מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותם וכבודם.

בסיכום מכתבו, ביקש משריקי משר הביטחון להתערב באופן מיידי. הדרישות שהועלו: עריכת בירור מעמיק של הטענות, עמידה על הנהלים בבסיס הכליאה בנוגע להנגשת מזון כשר למהדרין ושמירה על הלכות הכשרות, וקבלת פירוט על ממצאי הבדיקה ועל הצעדים המתקנים שיינקטו.

משרד הביטחון טרם הגיב לפנייה.