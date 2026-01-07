מאות בני אדם ליוו למנוחות היום (רביעי) את הנער יוסף אייזנטל שנדרס למוות על ידי אוטובוס בהפגנת החרדים נגד הגיוס אמש.

ההלוויה יצאה מהישיבה בה למד "אוהל תורה" בשכונת רמות בה משמש גם אביו כר"מ - והוא נטמן בהר המנוחות בירושלים.

אביו, הרב שמואל אייזנטל, ספד לו "כולם אהבו אותך, כל כך היה נעים בחברתך. כמה חיכינו לך לשבת, שיוסי יהיה בבית. הגוף שלך לא יהיה כאן, אבל הנשמה שלך תהיה איתנו כאן תמיד".

הוא הוסיף בבכי "יוסי שלנו. אתה עולה לפני כיסא הכבוד, אתה נמצא הכי קרוב שיש. תקרע שערי שמיים, תהיה מליץ יושר עליי. שהשם ייתן לי את הכוחות לעמוד בניסיון ולצאת מחוזק מהניסיון הזה. תתפלל על אמא, כמה היא השקיעה בך? מהיום שנולדת לא היה יום שהיא לא התפללה עליך. תהיה מליץ יושר עליה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה את הכוחות גם כן לעמוד בניסיון".

הרב שמואל אייזנטל סופד לבנו צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

"אני מבטיח לך יוסי שאנחנו נעשה את כל ההשתדלות ללמד אותו מי היית ומה היית. יש לו ממי ללמוד. תקרע שערי שמיים על כל המשפחה - על הסבים הגדולים שלך, על הסבתות המיוחדות, על כל בני הישיבה. תהיה מליץ יושר על כולם, על כל ישראל, הוסיף האב.

הרב אוריאל אייזנטל, רב שכונת רמות ג' וסבו של יוסף ספד: "מי יכול לקבל כזאת גזירה? כתוב 'כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול כי כל דרכיו משפט'. אני לא יודע בדיוק פרטים מה היה שם, אבל יש אומרים שזה היה 'טרוף טורף יוסף, חיה רעה אכלתהו'. אין הגמרא אומרת? שהרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם".