שר התרבות ח"כ מיקי זוהר תקף היום (ד') בחריפות את חברי האופוזיציה במליאת הכנסת וטען כי ההסתה המשתוללת נגד הציבור החרדי "התירה את דמם", כלשונו והובילה להריגתו של הנער יוסף איזנטל ז"ל בן ה-14 בעצרת ההמונים בירושלים.

"ההסתה שלכם נגד הציבור החרדי היא זו שהביאה לאסון הזה. הפכתם את דמו של הציבור החרדי למותר. תתביישו לכם", הטיח זוהר בחברי האופוזיציה.

"כל היום אתם מציגים אותם כאויבי העם. תירגעו. הם ציבור יקר וחשוב ומועיל לחברה הישראלית. די לתקוף אותם מבוקר עד ערב עד למצב שהפכתם אותם לאויב".

זוהר הוסיף: "התרתם את דמם עד שנהג מרשה לעצמו לנסוע במהירות מטורפת לעבר ההמון המפגין ולהרוג נער. אז תחשבו מה שאתם אומרים. כי לכל מילה שלכם יש משמעות. תהיו אחראים על מה שאתם אומרים".

מחקירה ראשונית עולה כי לאחר הדריסה נהג האוטובוס המשיך בנסיעה של כ-500 מטרים, כשהצעיר יוסף איזנטל לכוד מתחת לאוטובוס. הנהג נעצר לחקירה וטען שניסה לברוח לאחר שהמפגינים חסמו את דרכו.

יוסף איזנטל בן ה-14 היה תלמיד ישיבת אוהל תורה והתגורר בשכונת רמות בירושלים. אביו, הרב שמואל איזנטל, משמש כר"מ בישיבה בה למד הנער. סבו הוא הרב אוריאל איזנטל, רבה של שכונת רמות ג'.